Partidos políticos sufren rechazo social

Como veo, doy

Jorg Palacios

“Sin voto no hay dinero”, avanza

Dispendio y pocas propuestas, la causa para cambiar financiamiento a partidos.

Es probable que a estas horas aún no haya resultados definitivos de la jornada electoral de ayer, ya que los pronósticos adelantaban votaciones cerradas y posible judicialización del proceso. Pero más allá de los organismos políticos que se levanten con los triunfos en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, creo que es el momento de reflexionar sobre nuestro sistema de partidos y su financiamiento con recursos públicos.

Para nadie es un secreto que el país atraviesa por momentos difíciles y la economía familiar de millones de personas es austera, por no decir de crisis, y a pesar de ello, cada vez que el Congreso de la Unión distribuye los ingresos de la hacienda pública, los legisladores dan atención prioritaria a la etiquetación de las partidas destinadas para el funcionamiento de las nomenclaturas partidistas y vaya que los recursos no son pocos, lo que de alguna manera suena hasta ilógico cuando las prioridades del país deben será la atención a carencias en materia de alimentos, salud, educación, infraestructura y servicios públicos, que son muchas y no es justo seguir subsidiando a partidos políticos, que lo único que hacen es dividir al país con mentiras en su afán de subsistir en el terreno político y seguir viviendo del erario.

¿Acaso no nos damos cuenta de esa realidad?, acaso vamos a seguir insistiendo en fórmulas que en los últimos años ya no son una opción en la vida de los ciudadanos y acaso los partidos políticos no se dan cuenta que no atraviesan por su mejor momento en materia de credibilidad y que en caso de no optar por ofertas que atraigan a sus seguidores y militantes su destino será el mismo de los últimos años: rechazo social.

Resulta hasta insultante para la sociedad saber que en las pasadas elecciones las partidas destinadas a las campañas políticas fueron más que generosas y que en este momento si algo quedó en la mente de la ciudadanos fueron las descalificaciones y guerra sucia que surgieron de uno y otro color partidista, pero de propuestas nada, por lo que ante esa realidad ya es tiempo de que los ciudadanos les exijamos más a los partidos, a que hagan propuestas serias en función de la problemática del país y no sólo para conservar el poder.

Es el momento de pensar en escenarios de mayor factibilidad política y eso nos lo plantea un joven diputado, por cierto de los llamados independientes, quien en su campaña -por el distrito 10 del estado de Jalisco- utilizó la módica cantidad de 18 mil pesos para alcanzar un escaño en el Congreso local. Se trata de Pedro Kumamoto y en esa nueva realidad también está poniendo el ejemplo cuando de producción legislativa se trata.

El jueves pasado, el legislador local informó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa propuesta por él fue aprobada en Jalisco.

Con 31 votos en favor, cinco en contra y dos abstenciones, fue avalada la nueva legislación, conocida como “Sin voto no hay dinero”, la cual había sido presentada en enero por el legislador apartidista y en ella propone que el 70% del dinero que recibirán los partidos será de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.

La iniciativa plantea cambiar la fórmula para reducir 2 mil millones de pesos a partidos en lugar de multiplicar 47.476 pesos por la cantidad de ciudadanos que portan credencial para votar, es decir realizar la operación con el número de personas que acudieron a las urnas para emitir su voto, lo anterior haría que los partidos tengan que esforzarse para que las personas voten en las elecciones, lo cual significa un ahorro del 65 por ciento.

Y aunque hay voces que señalan que lo aprobado en Jalisco aún no tiene validez, ya que los estados no pueden modificar o alterar lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y el tema primero tendría que ser discutido en el Congreso de la Unión a nivel federal, es decir, a pesar de que los diputados locales de Jalisco ya dispusieron o están dispuestos a recortarse en 60% el dinero, la realidad nos dice que eso todavía seguirá siendo un anhelo de quienes están de acuerdo en el planteamiento y vaya que en ese sueño la suma sigue.

Cabe mencionar que la iniciativa aprobada a nivel local en Jalisco ya tiene su réplica en el Congreso de la Unión y ésta fue presentada por otro diputado de los llamados independientes, Manuel Clouthier, por lo que ahora falta esperar que la propuesta prospere, pero por lo pronto en Jalisco ya se dio el primer paso. Hay que seguir insistiendo.

VA MI RESTO.- Con la Reforma Política que se hizo en el marco del llamado Pacto por México, en diciembre de 2013, se dio entrada al hecho de que, a partir de 2015, los partidos políticos ya no serían los medios únicos para que un ciudadano se registre para contender por algún cargo de elección popular, ya que a partir de ese año cualquier persona podrá inscribirse como candidato independiente. Pedro Kumamoto es un ejemplo bajo esa nueva figura.

A partir de entonces los escenarios cambiaron para los partidos políticos, donde los ciudadanos no sólo inciden en la propuesta de la agenda legislativa que se ajuste a las circunstancias del país, sino que además son parte de los órganos de deliberación y aprobación de las mismas. “Sin voto no hay dinero” es otro ejemplo de esa nueva realidad en la forma de hacer política, y hasta ahí porque como veo, doy.

