Marta Fernanda triunfa en “El hombre de La Mancha” y “Mentiras”

La cantante y actriz prepara disco nuevo, por lo que regresará al estudio de grabaciones, después de un paso exitoso por el teatro musical

Arturo Arellano

Marta Fernanda es una talentosa actriz y cantante, que tiene sus orígenes artísticos en la música grabada y en vivo; sin embargo, el destino y las casualidades le trazaron un camino hacia el teatro, en la vertiente de comedia musical, donde logró un gran éxito, teniendo roles protagónicos en diferentes puestas en escena.

Actualmente esta bella artista se presenta en “El hombre de La Mancha” en el papel de “Aldonza” y a la par en “Mentiras, el musical”, obras que le han dado la oportunidad de mostrar su plasticidad artística y capacidades que ahora le motivan a regresar al estudio y grabar un nuevo disco.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante refiere que si bien su paso por la comedia musical le ha enriquecido de manera muy importante en la cuestión interpretativa, no pretende que su disco vaya en ese camino. “Llevo en ‘Mentiras’ casi nueve años, y la verdad es algo muy difícil que ocurra en teatro, me he aventado toda la historia de este musical. Después en ‘El hombre de La Mancha’, que lleva un año, he tenido buena aceptación, tengo la fortuna de abordar un personaje muy importante como es el de “Aldonza”. Mi presentación oficial fue hace poco, aunque he estado en el elenco desde antes del estreno”.

Agrega “estoy festejando esa oportunidad de dar esos brincos de época y circunstancias con las dos puestas en escena, he aprendido mucho, pues son proyectos completamente diferentes. Hay algo básico de lo que se tiene que arrancar, que es la coherencia de la historia, de cada personaje, como “Aldonza” por ejemplo es alguien que vivía en otra época y es lo que me parece divertido, saber el porqué de lo que dicen, de cómo se visten y cómo se mueven”.

A su regreso a la música, añade que “principalmente mi música ha sido un proceso de toda la vida, porque ha sido un sueño añorado, hacer este disco, sé que la industria cambió, pero simplemente no me puedo morir sin hacer un disco, he pasado por varios procesos, arreglistas, productores y agradezco el tiempo que me han regalado cada uno de ellos, para llegar a lo que estamos por presentar. No tiene nada qué ver con el teatro musical, eso para mí fue una circunstancia en mi vida, de la que he aprendido, es un ejercicio como de un atleta vocal y lo agradezco porque realmente me ha fortalecido como cantante; el disco disco tiene una fusión de música pop, pero yendo más a las baladas, con una esencia de la música mexicana, tampoco es folclor, pero lo digo en el sentido de las letras, esas de cantinas, que te hagan correr por tu tequila, por supuesto en un contexto más cercano a esta época”.

La acrtriz adelanta que en su disco habrá algunos temas inéditos, algunos de mi autoría y otros de diferentes compositores, además de covers”. El disco aún no tiene fecha de salida; sin embargo, se dará a conocer en breve, a través de sus redes sociales, mientras tanto se puede disfrutar de la presencia vocal y escénica de Marta Fernanda en “El hombre de La Mancha” y “Mentiras el musical”.