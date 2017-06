“Te querré más todavía”, de Norma Blanco Maasberg

Patricia Correa

Editorial Planeta presenta una novela de amor, exotismo y misterio sobre dos mujeres comprometidas con su destino

1856. Catherine y Charles abandonan su Francia natal para embarcarse en un viaje sólo de ida hacia la exuberante, lejana y exótica región de Veracruz, donde se cultiva una de las mejores vainillas del mundo. Allí se integrarán en una cultura ajena, lucharán por sobrevivir a las inclemencias del clima y las enfermedades, lidiarán con las revueltas políticas entre conservadores y liberales y, sobre todo, conocerán el significado de la pasión, la amistad y el odio. Marie, nieta de Catherine, vuelve a la casa paterna en la misma región tras la muerte de su esposo. Entre las pertenencias de su padre, encuentra unas cartas intercambiadas entre Catherine y su amante, así como el diario de su tío. Marie se sumerge en el pasado de su abuela y descubre los entramados de ese secreto que finalmente será descubierto. En entrevista para DIARIOIMAGEN, la autora nos dio más detalles.

-El título de tu novela es el final de un poema de Mario Benedetti “Todavía”, háblanos de esto.

“Es un poema que me encanta, porque tiene doble significado, por un lado mi novela aborda en muchas ocasiones la desesperanza de anhelar lo perdido, cuando tienes una pérdida más deseas las cosas, quieres más todavía eso que has perdido, aunque el poema no esta tan relacionado, para mí sí, porque en la desesperanza, en el fondo guardas esperanza, hasta los muertos tenemos la esperanza de reencontrarnos”.

-¿Qué te motiva a escribir esta novela?

“En la novela utilizo muchos recursos, voy y vengo en el tiempo, hay metáforas, ya habrás visto en el inicio del libro, en los capítulos comparo lo que es la vainilla o algún otro afecto de la naturaleza, con las pasiones de las mujeres, a mí lo que interesaba básicamente, era conservar, los usos, costumbres y tradiciones, de esta zona que está en Veracruz, el lugar donde se dio un proceso de transculturación, de la cultura francesa y la mexicana, Mexicana con sus pinceladas veracruzanas, me interesaba conservarlo porque hay poca literatura al respecto y se estaba diluyendo en el tiempo, yo nací en esta región, viví hasta los 17 años y empiezo a escribir como muchos otros, movida por la nostalgia, mi madre muere y con ella sus historias, entonces me doy cuenta que tenía que tomar la pluma y comenzar, era un sueño de vida que tenía que hacer esta novela”.

-Con cada página que se lee, transportas al lector a esa época, a esa región, a esos olores de vainilla…

“Me encanta que me lo digas, porque fue toda la intención, elegí primero narrar la historia de Marie, porque fue una época de mucha bonanza, y fue la época que me remonta a mis padres, fue una época en la que México en general, el campo gozaba de una buena situación, se viene la Segunda Guerra Mundial, y nos empiezan a pedir muchos productos, me encantaban las narraciones de ese entonces, sin embargo, considere que era necesario remontarme al origen y empecé a investigar sobre ese periodo y llegue a la conclusión de que no solamente el puerto de Veracruz es una puerta de entrada a inmigrantes que vienen de Francia, de España, de Italia, en aquella época se creía que trayendo al extranjero se podía mejorar el campo, con sus conocimientos, con su tecnología, es cuando me doy cuenta que hay anécdotas que pasan de generación en generación, y todo esto lo fue añadiendo en la novela, me decidí a seguir con las dos historias, dos mujeres, dos personalidades distintas, pero viven el mismo tipo de pasión carnal, al final cruzo sus historias”.

