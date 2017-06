El mango controla la acidez

Controla la acidez. Está enriquecido de ácido málico, ácido tarárico y trazas de ácido cítrico; por lo tanto, mantiene la reserva alcalina en el cuerpo y previene la acidez.

Fortalece los huesos. La deficiencia de vitamina K está relacionada con el incremento en el riesgo de padecer osteoporosis y fracturas óseas, principalmente porque la vitamina K apoya a la absorción de calcio necesario para mantener fortalecidos los huesos. Los mangos brindan este beneficio ya que están llenos de vitamina K.

Cura la anemia: Si no ingerimos suficiente hierro en nuestra dieta, podemos padecer de anemia y como consecuencia nos sentiríamos débiles debido a la falta de oxígeno adecuado para abastecer a los órganos. Esto es un problema particular en mujeres postmenopáusicas, quienes normalmente tienden a necesitar una ingesta mayor de hierro después del cese de su periodo de menstruación. Como beneficio adicional el hierro presente en los mangos se ve apoyado por su contenido de vitamina C, que ayuda al cuerpo a absorber el hierro con mayor eficacia.