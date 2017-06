Reconstrucción nacional

Ángel Soriano

La detención del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se suma a las de los ex mandatarios estatales Tomás Yarrington, preso en Italia y Javier Duarte, en Guatemala, esperándose que los pendientes pronto vayan a prisión y así se inicie la reconstrucción nacional que también empieza por los comicios en el Estado de México, donde al PRI le pisan los talones una oposición fuerte, no testimonial, como lo es la de Morena con su candidata Delfina Gómez.

Y el reducido margen que las autoridades electorales le dieron al priísta Alfredo del Mazo, es un testimonio de que los mexiquenses desean un cambio si es que la renovación de poderes sólo sirve para rotar entre los integrantes de una familia, un grupo, una facción o un partido, el poder del que sólo obtienen prebendas sin que los beneficios lleguen a las amplias mayorías marginadas, sólo víctimas de la delincuencia organizada o de cuello blanco, del desempleo y la inseguridad en las calles y en los medios de transporte.

Tres gobernadores en prisión demuestra también la necesidad de que el sistema político mexicano se renueve, imponga un alto a la vergonzante corrupción de los mandatarios estatales, y se rompa con el círculo vicioso de que unos cubren a otros y así, desde el poder sólo realizan negocios, lícitos o ilícitos, pero acumulan riqueza insultante que necesariamente lo cobra en las urnas; empero los procesos electorales tampoco deben servir para cambiar sólo de partido y salirse de uno corrupto para irse a otro.

Esto no debe ser pues si a Humberto Moreira, como ex gobernador y ex líder del PRI se le acumularon denuncias de corrupción, hoy desde la oposición y como candidato a diputado local acusa al PRI de robarse la elección.

Es decir, la trinchera partidista sirve para encubrir sus ilícitos y para ser modelo de honestidad desde la oposición, pero estando en el poder se vuelve a las andadas. Las elecciones pueden ser el inicio de la reconstrucción nacional.

Reunión Interparlamentaria México-EU

El senador Pablo Escudero Morales inauguró ayer la LIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, e indicó que los Estados Unidos es el hogar de 35.5 millones de personas de origen mexicano que contribuyen al desarrollo, tanto de sus comunidades de origen como de su nueva tierra; los mexicanos en EU, desde Los Ángeles hasta Chicago, de Nueva York a Houston, son en su inmensa mayoría personas trabajadoras, honestas y con gran talento, representan motores de crecimiento y prosperidad y han hecho suya la causa de construir un entorno de mayor bienestar y seguridad de los EU.

El Senado de la República acompaña sin reserva la labor de defender los derechos y la dignidad de nuestros connacionales en EU… Estudiantes y profesores de los planteles “Dr. Ángel María Garibay K.”, “Nezahualcóyotl” e “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, así como de las facultades de Planeación Urbana y Regional, Ingeniería, Turismo y Gastronomía, además de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México, resultaron ganadores del 15º Concurso del Universitario Emprendedor. Al encabezar la ceremonia de premiación de este certamen, marco en el cual estudiantes y profesores de los niveles Medio Superior y Superior de la institución presentaron un total de 630 proyectos, en las categorías Verdes, Sociales, de Innovación y Tradicionales, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, sostuvo que el Concurso del Universitario Emprendedor se consolida como una plataforma de proyección de la voluntad creadora de los jóvenes…

