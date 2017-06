Ed Lorenz celebra 15 años de cantarle al amor en jazz

El artista festejará con la promoción de seis discos en su haber y un espectáculo sin precedentes en el Lunario

Arturo Arellano

Consolidado como una de las voces más importantes del jazz en México, Ed Lorenz celebra 15 años de carrera artística, y lo hace, rememorando los seis discos que componen su discografía y preparando un show para el Lunario, que si bien no tiene fecha concreta, sí es ya un hecho. Mientras tanto, el famoso cantante invita a hacer un recorrido por todo su trabajo, que abarca la interpretación y grabación de temas del repertorio de la canción americana, hasta lo más nuevo del pop, pero llevado a su estilo en jazz.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el cantante refirió: “estoy cumpliendo 15 años de carrera este 2017. Son 15 años desde que salió mi primera producción, ya con esto hoy tengo seis discos y una recopilación en vivo con big band. Me siento contento, la verdad es que han sido muchas experiencias, shows, de crecer. Ahora lo que estoy haciendo es repromoviendo todos los discos, porque hoy afortunadamente con las nuevas maneras de mover la música ya están en todas las plataformas digitales, tanto de compra como de escucha. Entonces, ahí están todos mis discos, en realidad es invitar a la toda gente a que me conozcan y reconozcan, que vean todo lo que tengo y a partir de septiembre empezamos la gira con un concierto en el Lunario”.

Adelantó que “el disco que estoy utilizando como bandera para la celebración de los 15 años, saldrá en octubre, es un disco que grabé con el histórico contrabajista, Eddie Gómez. El disco se llama ‘All Of Me’, es una recopilación de los temas que más he disfrutado siempre en vivo, vienen canciones como “Fly Me To The Moon”, “Love Me”, “Blue Moon”, “If””.

Los seis trabajos discográficos de Ed Lorenz están disponibles a la venta, tanto en formato fisico como digital, su nuevo material saldrá en octubre y la fecha exacta de su concierto en el Lunario se dará a conocer en breve a través de sus redes sociales.

