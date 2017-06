IEEM: legal, proceso electoral en Edomex

Irreversible, la ventaja de Alfredo Del Mazo

AMLO anunció que Delfina Gómez ganó la elección y que hará valer pacíficamente su triunfo en las instancias correspondientes

José Luis Montañez

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, declaró que el conteo de votos preliminares de las pasadas elecciones fue legal, por lo que la ventaja del priísta Alfredo Del Mazo es irreversible y que sólo se abrirán aquellos paquetes donde se cumplan los supuestos que marca la ley para hacer el recuento voto por voto.

Agregó que la instrucción que tienen los órganos desconcentrados del instituto no es regatear ningún recuento, sino darle certeza y transparencia al resultado. Aclaró que la ley no dispone de un recuento total de votos como lo pretende Morena, sino que sólo se abrirán las casillas donde se cumplan los supuestos que marca la ley; donde no se cumplan, se acatarán los resultados que dicte el acta de escrutinio.

De acuerdo con la ley, el cómputo oficial de los votos inicia este miércoles a las 8:00 horas y debe culminar a más tardar el sábado.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador anunció que Delfina Gómez ganó la elección del domingo pasado y “haremos valer el triunfo en las instancias correspondientes”.

El tabasqueño afirmó que vamos a solicitar, “exigir, que se limpie la elección por completo, que haya transparencia, democracia”. Adelantó que no reconocerán ningún resultado “producto del fraude electoral”.