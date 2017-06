Fueron 42 trasplantes de hígado en el IMSS en 2016

Elsa Rodríguez Osorio

Foro Cuidados Paliativos Vida con Calidad

La hepatitis fulminante es una enfermedad que acaba con el hígado y en cuestión de días o semanas provoca la muerte. Por fortuna, el problema es tratado en hospitales de alta especialidad del IMSS, mediante un protocolo médico que permite encontrar un donante vivo o cadavérico y trasplantar un hígado sano en el menor tiempo posible. El coordinador nacional del Programa de Donación de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células del IMSS, José Alfonso Yamamoto Nagano, afirma que en más de la mitad de los casos de la también llamada falla hepática fulminante, la causa es desconocida; el resto puede ser ocasionado por efectos tóxicos de medicamentos, pesticidas u hongos, así como por infecciones virales y no se puede prevenir. En 2016 el IMSS realizó 42 trasplantes hepáticos, de los cuales 6 se debieron a hepatitis fulminante, y fueron realizados en hospitales de alta especialidad de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El paciente que recibe este diagnóstico, generalmente se encuentra en un estado de gravedad extrema, por lo que un trasplante hepático es el último recurso para salvar su vida. Aún con el mejor equipo y entrenamiento de los cirujanos, el paciente tiene 30% de riesgo de fallecer durante o después de la cirugía. Yamamoto explica que ante la urgencia de encontrar un donador de hígado, se coloca el caso como urgente en la lista del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) a fin de disponer de un órgano cadavérico en el menor tiempo posible. También se analiza si entre los familiares hay un candidato donador vivo-relacionado, es decir, una persona sana que done una porción de su hígado.

Este fue el caso de Leilani Michelle, una niña de un año y 10 meses de edad que reside en Zacatepec, Morelos. Hace un mes su mamá, notó que los ojos y el color en la piel de su hija se tornaban amarillos, por lo que decidió llevarla a la clínica del IMSS en su municipio. Con el diagnóstico de hepatitis, la niña fue trasladada al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI para su valoración y tratamiento. El doctor Roberto Ortiz Galván, jefe de Trasplantes, ordenó realizar diversos estudios, y confirmó que la pequeña sufría de hepatitis fulminante y de no recibir un hígado en menos de dos semanas, fallecería.

La madre se ofreció a donar parte de su hígado, aunque fue advertida de los riesgos de fallecer en quirófano ante lo delicado de la operación. Al día siguiente se hizo la cirugía. Todo salió bien y la niña ya fue dada de alta, aunque sigue yendo a consulta. En los últimos dos años, el Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI ha realizado cuatro trasplantes en niños con hepatitis fulminante, tres con donante vivo y uno de donador fallecido, con un éxito del 100 por ciento

Ante el crecimiento de la demanda de cuidados paliativos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, instituciones de la Secretaría de Salud fortalecen la capacitación de especialistas en la atención integral, que incluye el manejo del dolor y el apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia. En la inauguración del foro Cuidados Paliativos Vida con Calidad, el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Kershenobich, destacó la necesidad de cambiar el abordaje médico, debido a que hoy se enfrentan una serie de padecimientos que no eran frecuentes, como neoplasias terminales o amputaciones a consecuencia de la diabetes mellitus. Kershenobich explicó que entre los cuidados paliativos destaca el apoyo al enfermo. El manejo clínico no sólo se debe centrar en medicamentos, se debe proporcionar apoyo espiritual y psicológico. Por ello, es fundamental fortalecer la relación entre paciente y médico en todos los niveles de atención, para generar la mutua confianza y ofrecer una vida digna, dentro y fuera del hospital. El alivio al sufrimiento y el tratamiento por afecciones psicológicas es un derecho de todo enfermo y se requiere que la población conozca qué son los cuidados paliativos, qué abarcan y cómo pueden exigirlos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para que este tipo de cuidados sean eficaces, se debe aplicar un enfoque multidisciplinario que incluya a la familia y utilice los recursos disponibles en la comunidad. En su conferencia magistral Importancia de Educar a Profesionales de la Salud en el Manejo del Dolor, la jefa del Departamento de la Clínica del Dolor del INCMNSZ, Argelia Lara, informó que en el Instituto se llevan a cabo posgrados en los cuidados paliativos y cada año se gradúan alrededor de ocho médicos en esta especialidad. Señaló que el dolor es un problema serio y según datos epidemiológicos internacionales, cerca del 27% de la población mexicana ha sufrido un dolor crónico, que se caracteriza por tener persistencia de más de tres meses.

