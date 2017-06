PANAM, orgullo mexicano en el calzado mundial

La empresa cuenta en su catálogo con cientos de diseños inspirados en México, sus playas, barrios, culturas y su gente

Arturo Arellano

Pocas son las empresas nacionales que trascienden de manera internacional y una de ellas es PANAM, que como sus siglas refieren se encarga de fabricar, distribuir y comercializar un “Producto Auténtico Nacional Mexicano” (PANAM). Lo anterior desde 1962, cuando se inauguró esta empresa dedicada al calzado de calidad.

Al paso de los años, PANAM se ha convertido en una de las marcas favoritas no sólo de los mexicanos, sino de gente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica que han encontrado en la marca un calzado de calidad y a la moda.

Es por ello que en la actualidad la empresa goza de salud financiera y mucho potencial, mismo que es aprovechado para impulsar la mano de obra mexicana y por supuesto su economía, haciendo frente a las empresas trasnacionales en el mismo sector.

José Eduardo López Morás, director de Marketing PANAM ofreció una visita guiada a la fábrica de calzado, ubicada en Cuautitlán Izcalli. En entrevista también comentó que “PANAM se fundó en 1962 y nuestro tenis insignia es el 084, es nuestro campeón, con el que en su momento inundamos los patios escolares, ya que era el considerado para educación física. Más tarde entraron otras empresas de tenis al mercado mexicano y tuvimos una baja importante de ventas, sin embargo, siempre hemos hecho frente y la muestra es que hoy, basados en el ideal de ofrecer algo 100 % mexicano, seguimos adelante. La pipa con la ‘P’ de PANAM, es lo que representa a la empresa y con lo que se marca una diferencia, un sello ante otras marcas”.

Asegura que “hemos querido ir evocando a la música también con nuestros diseños, pero siempre desde la mexicanidad, por ello hicimos una campaña con Molotov, para dar a conocer que somos mexicanos y que no sea sólo mercadotecnia por hacer que la gente se haga de un par de tenis, sino de que estás portando algo cien por ciento nacional y de lo cual todos debemos sentirnos orgullosos. Lo mismo tuvimos una colaboración con Los Ángeles Azules y anteriormente con cerveza Indio, quienes en 2011 se nos acercaron e hicimos toda una línea de diseños inspirados en la marca de la cerveza”.

Entre los modelos que presentó a los medios presentes explicó “tenemos uno que se llama ‘Vaivén’, un producto equilibrado, buscando que no sea producto de moda, ni de deporte, más bien que tengas ambas cosas en el mismo calzado y que puedas usar en recorridos largos. Hemos diseñado por otra parte algo entre PANAM y Frida Kahlo, en ese afán de llevar la cultura mexicana a todas partes, de modo que tomamos su imagen y la plasmamos con toques de sus diferentes obras en un calzado cómodo y visualmente muy atractivo”.

Sin embargo, el plus de este interés en la cultura mexicana, se dará con la edición especial de tenis y botas, realizados por artesanos wixari, en una unión de PANAM con la comunidad de artesanos. “Cada par tarda alrededor de 7 a 15 días en ser elaborado, no se van a desarrollar en masa, porque no se trata de explotar al artesano, es más bien un reconocimiento a la cultura mexicana y será edición limitada. Por mucho saldrán 100 pares, ya que son sólo siete mujeres trabajando el producto de manera manual. Posteriormente, tenemos interés de trabajar con las más de 150 comunidades que hay en los diferentes territorios de este bello país”.

Adelantó que también saldrá a la venta para esta temporada vacacional, la línea PANAM paraíso, con tenis frescos, cómodos y confortables, que llevarán cada diseño el nombre de una playa mexicana, por ejemplo Mazunte, Cozumel, Veracruz, Playa del Carmen, entre otros.

Entre las novedades se suman también al lanzamiento de PANAM línea infantil. A la par se lanza otra línea más casual, inspirada en lo urbano y en la que se denotan al barrio típico de México, por lo que han decidido nombrar e inspirar cada diseño en lugares como Tepito, Condesa, Roma, San Ángel, Tlatelolco y otros.

Estos datos se conocieron sobre PANAM en esta visita guiada, en la que además fuimos testigos de que el 75% del personal en esta fábrica es femenino y se encarga de realizar todo el proceso de elaboración del tenis, ya sea por inyección o armado del producto. Bajo el Hashtag #LaCalleEsTuya es que PANAM continuará realizando actividades en relación a sus nuevos productos e imagen, ahora más cargada a lo fresco, juvenil y musical, situación que se puede notar en las 57 tiendas PANAM que existen a rededor del territorio mexicano y donde se pueden adquirir cada uno de sus diseños.