ISEM aumenta atención sobre planificación familiar

Con métodos anticonceptivos definitivos

Toluca, Estado de México.- Resultado de la promoción de planificación familiar, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) aumentó 13 por ciento el número de atenciones en métodos anticonceptivos definitivos. Al respecto, César Gómez, secretario de Salud estatal, informó que en lo que va de la administración suman casi 135 mil atenciones, de las cuales 128 mil 218 son oclusiones tubarias bilaterales (OTB) y 5 mil 977 vasectomías, que se realizaron de manera gratuita en los últimos cinco años.

Por ello, destacó la participación de los hombres al adoptar una paternidad responsable, pues las vasectomías aumentaron más del doble con respecto a 2012, al pasar de 815 a mil 694 el año pasado.

César Gómez resaltó que actualmente se ofrecen métodos anticonceptivos temporales a cerca de 745 mil usuarias activas, 7 por ciento más que en 2016, con lo que se mantiene en 2.4 la tasa de fertilidad de la mujer y se inhiben enfermedades de transmisión sexual.

Además, el año pasado el ISEM entregó 11.2 millones de métodos anticonceptivos temporales en los centros de salud, hospitales y unidades médicas, y mantiene la promoción constante de planificación familiar con orientación y consejería.

Cabe señalar que, los métodos que se promueven son gratuitos y en el caso de las vasectomías, este es un proceso que no requiere hospitalización, no tiene riesgos a largo plazo, no interfiere en la vida sexual de la pareja y tampoco altera el funcionamiento hormonal.

Para mayor información, las personas pueden acudir a cualquiera de las mil 300 unidades médicas del ISEM o programar una cita al teléfono 01800-249-000.