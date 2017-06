Gobierno de Carlos Joaquín trabaja para evitar que Roberto Borge salga pronto

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, espera que con las denuncias efectuadas por delitos adicionales en contra del ex mandatario, Roberto Borge Angulo, alcance para que acorde a la ley, curse el proceso en prisión y no pueda salir bajo fianza.

El gabinete estatal mantiene trabajo especial para poner a disposición de las autoridades los elementos que les sean requeridos para fortalecer las denuncias e interponer nuevas en contra del ex mandatario, quien ahora permanece en Panamá y de acuerdo a los procesos internacionales de extradición esa situación podría prolongarse hasta por un año.

El complementar denuncias y ampliar los elementos judiciales en contra de Roberto Borge, los cuales brotan en cada secretaría estatal donde se aplica una auditoria, por parte del gobierno del estado, será determinante para que se le imputen nuevas acusaciones al ex funcionario, pues el delito por el cual fue detenido, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, no son considerados graves, ufffff.

Trascendió de acuerdo a datos otorgados por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, el ex gobernador de Quintana Roo tendría posibilidades de enfrentar su proceso en libertad, eso por lo estipulado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Si no se le fincan al ex mandatario delitos considerados graves, éste saldría en libertad y pese a recibir una sentencia esta sería de muy pocos años, el uso de recursos de procedencia ilícita tiene una pena, apenas de entre cinco y 15 años de cárcel.

Asimismo, la defensa de Roberto Borge en Panamá puede hacer cansado el proceso de extradición y llevarlo hasta un año, mientras eso sucede, su defensa en México, puede conocer de antemano cuales será las nuevas denuncias en contra del exfuncionario y tener tiempo de establecer estrategias para su defensa.

Le recuerdo que, en el gobierno de Borge Angulo el nivel de endeudamiento llegó a 22 mil 442 millones de pesos, herencia maldita que le dejó a su sucesor, Carlos Joaquín González y que convierte a Quintana Roo en el estado con la mayor deuda por habitante, de acuerdo con el reporte Deuda Pública de Entidades y Municipios, elaborado por la Secretaría de Hacienda, carga que de manera financiera limita el avance de proyectos de la actual administración. También, está la venta de terrenos, propiedad del estado a familiares, amigos – entre los que se encuentran renombrados empresarios del norte del país-.

Al parecer, Roberto Borge quien en los últimos meses de su administración promulgó un paquete de leyes -que se conocieron como el paquete de impunidad- “anticorrupción”, con las que pretendía proteger su espalda tras su salida del gobierno y las cuales fueron revocadas y reformadas por la actual legislatura estatal, no necesitará de ello para evitar la cárcel, pues el Nuevo Sistema de Justicia Penal será el que le sirva de salvavidas. Sin embargo, el alegato legal que servirá para mantenerlo en la cárcel durante su proceso será que Roberto Borge puede darse a la fuga, cosa que pretendió hacer en Panamá al momento de su detención.

Sin escoltas

Que como Roberto Borge está muy bien cuidadito en el “bote”, ya no necesita escoltas y de los diez que tenía ahora sólo le quedan dos, ellos se encargarán de cuidar a su familia, así lo determinó el Comité de Autorización de Escoltas, el cual preside el secretario de Gobierno del estado, Francisco López Mena.

Que los devuelvan

El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, pecó de optimista al sugerir que las personas que compraron los más de 20 terrenos que vendió el ex gobernador, al seis por ciento de su valor, es mejor que por voluntad propia se presenten a devolverlo o que paguen la diferencia del precio real -si…pues cómo no, jijijjij- de lo contrario, indicó López Mena, será la autoridad judicial a quien corresponde declarar nulas esas operaciones y como consecuencia recuperar los bienes, como patrimonio del estado.

Cinismo nivel tricolor

Será apenas, entre hoy o mañana, cuando la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sesione para concretar la expulsión de sus filas del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Pese a que desde diciembre pasado los derechos partidarios del ex funcionario fueron suspendidos, el dirigente nacional del tricolor Enrique Ochoa Reza, quien vocifera sobre eliminar la corrupción del Partido Revolucionario Institucional, no ha impulsado la salida de los priístas corruptos y que lograron, a golpe de impunidad, destruir la imagen de su ya desgastado dinosaurio. Pero no es raro en Ochoa Reza, sólo hablar y no cumplir con lo que dice, esa sin duda, es su línea, desde que tomó las riendas de ese partido.

Libertad de expresión

Ayer se celebró en Quintana Roo el Día de la Libertad de Expresión, eso que durante muchos años en el estado no se ha disfrutado, ni para periodistas, ni por activistas sociales. Sin embargo, ahora el gobernador Carlos Joaquín reiteró que trabaja duro para fortalecer la vida democrática de Quintana Roo y ser promotor de la libertad de expresión.

El mandatario estatal destacó que la libertad de expresión es fundamental para la vida democrática y lamentó el número creciente de periodistas asesinados en México, hecho por el que se considera como una de las profesiones de alto riesgo en el país.

Quieren cambios

El que aprovechó que ayer fue el Día de la Libertad de Expresión fue Eduardo Sánchez Anaya, presidente de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros A.C., y como su pecho no es ropero para guardar nada, pidió al mandatario estatal depurar su gabinete, porque no se ha cumplido con las expectativas de la sociedad y donde se nota más el descontrol aseguró es en la secretaría de Gobierno, de Francisco López Mena; Secretaría de Desarrollo Económico, de Rosa Elena Lozano Vazquez; Secretaría de Educación y Cultura, de Marisol Alamilla Betancourt -uyyy, nada más porque dijo que los niños discapacitados no deben existir- ; Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que comanda Carlos Ríos Castellanos, y la Secretaría de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo.

Sin embargo, el gobernador ha reiterado en repetidas ocasiones que mantiene una constante evaluación de resultados de los que integran su gabinete y que más allá de que la rieguen con sus comentarios, algunos muy desatinados, el cumplir con las metas establecidas es lo que pesa más. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com