Atención legisladores

Folclor urbano

Salvador Estrada

Ayer se festejó el Día de la Libertad de Expresión, fiesta instaurada por el presidente Miguel Alemán y por el coronel José García Valseca, director de una cadena periodística, fecha que ha perdido lucidez en el gremio.

Los periodistas viven y ejercen todos los días la libertad de expresión, por lo cual sus informaciones ponen muchas veces en peligro su vida y no se emocionan mucho con esa festividad.

Hasta ahora, del 2000 a la fecha los periodistas muertos en cumplimiento de su deber llegan a 260, según estadística del Club Primera Plana.

Los casos más recientes, de ocho periodistas asesinados en los últimos tres meses, ha atraído la atención en la prensa mundial, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y también de la ONU, que claman protección para los comunicadores y la investigación de los casos.

Sin embargo, hasta el momento no hay culpables y tal parece que en México impera la impunidad y no la justicia, por lo cual los periodistas ante esta situación van a tener que recurrir a la autocensura, que será su salvoconducto para no ser victimas de los asesinos.

Con motivo del día destinado a conmemorar la Libertad de Expresión, el ex reportero de “El Universal” y actual senador de la República, Marco Antonio Blásquez, que es presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, se dedica a entregar “cartones de reconocimiento” a los reporteros y ya.

Sin embargo, reconoce que” los reporteros están en riesgos mientras haya gobierno simulador”.” El Senado ha tenido miedo y ha caído en simulaciones al momento de legislar para proteger a periodistas”.

En una entrevista, el senador dice: cuando exista una fiscalía autónoma que no reciba línea política y que no dependa técnica ni presupuestalmente de un gobernador o un procurador, podremos llegar al fondo de las circunstancias. Es decir, investigar a los homicidios y no a las víctimas como cobardemente se hace”.

Por su parte, la diputada federal Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, también en entrevista en el “Gran Diario de México”, expresó: “la libertad de expresión está en crisis y, según las estadísticas, se va a poner peor por el aumento de la inseguridad y la omisión de funcionarios en asesinatos de comunicadores”.

Las declaraciones de los legisladores se toma en cuenta, pero es necesario que no solamente se castigue a los asesinos de los periodistas, sino deben legislar para que las familias de los comunicadores asesinados en el cumplimento de la “Libertad de Expresión” no queden abandonadas.

Se debe dar un seguro de vida a las familias de los periodistas que cayeron asesinados en el cumplimiento de su deber.

Los reporteros son el puente de comunicación entre el gobierno y la sociedad civil y su trabajo es el sustento de la democracia. Por lo tanto, la ley no puede abandonar y dejar desamparadas a las familias de los periodistas que fueron ejecutados por denunciar, por decir la verdad, por ejercer la libertad de expresión.

Atención legisladores: en sus manos está darle a los periodistas y a sus familias la protección que requieren a través de una ley y no sólo hacer declaraciones.

chavasec@yahoo.com.mx