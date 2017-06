Coahuila y el sistema político agotado

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral.

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.

La madre de todas las batallas no se juega en el Estado de México, donde Morena se resigna a no hacer escándalos para evitar se manche aún más la deteriorada imagen populista de Andrés Manuel López Obrador. El campo de guerra será Coahuila, donde los políticos locales superaron a sus dirigentes nacionales para unirse contra el PRI y el clan Moreira.

Todos Unidos Contra Moreira (TUCOM), los opositores al PAN tomaron las calles y preparan argumentos jurídicos para exigir la anulación de los comicios, luego de detectar que más del 20% de los distritos electorales presentaron anomalías comprobadas en la elección del domingo pasado.

Guillermo Anaya, del PAN, se saltó las trancas impuestas por el dirigente panista Ricardo Anaya, y se alió a Armando Tijerina, de Morena, así como Javier Guerrero, independiente, para convocar a una marcha por el respeto del voto en el que se autoproclama vencedor el panista.

Decenas de videos están circulando en las redes sociales con imágenes de delitos cometidos durante las elecciones en materialmente todo el estado, gobernado por Rubén Moreira. Es más, hasta su hermano, Humberto, ex presidente del PRI, se queja de los abusos cometidos por el Ejecutivo estatal.

Tenemos conocimiento que la decisión de impugnar las elecciones está en manos de Ricardo Anaya, ya que considera que Miguel Riquelme, el priista e incondicional de Rubén Moreira, no ganó los comicios de acuerdo a información de las actas recabadas en las casillas electorales por panistas, morenistas y el independiente. Esta entidad será el escenario de esa gran batalla. El PAN ya tiene a sus artilleros pesados, como Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y varios senadores, así como diputados federales. Están a un “tris” de ganar la elección.

PODEROSOS CABALLEROS: Aguascalientes, entidad gobernada por Martín Orozco, fue sede de los trabajos del XIV Congreso Nacional de Clusters y Tecnología de la Información, que en esta ocasión se realizó bajo el nombre Go to Market with Innovation, uno de los eventos que reúne a los actores más protagónicos de las industrias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de México, donde destaca GINgroup, especializada en la administración de capital humano, liderada por Raúl Beyruti Sánchez, empresa que las mejores soluciones administrativas para hacer crecer el negocio de sus clientes. ***La cadena hotelera “Grupo Lomas Travel”, liderada por José Luis Martínez Alday, invertirá más de 165 millones de dólares en cinco hoteles en Bahías de Huatulco. En la primera fase, “Grupo Lomas Travel”, inyectará 45 millones de dólares para mejorar parte de la infraestructura hotelera de la cadena que cuenta con 761 habitaciones, en cinco diferentes hoteles en el estado de Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat. El proyecto de inversión generará un promedio de 1,700 empleos directos y más de 7 mil indirectos, lo que fortalecerá la actividad económica regional de la entidad. Como parte del plan de crecimiento del destino se impulsará la conectividad a través de un convenio con la aerolínea “MAYAir”, dirigido por Jaime Valenzuela, para comunicar vía aérea a estados circunvecinos: Puebla, Querétaro, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, lo que incrementará el flujo de visitantes a destinos de la costa de Oaxaca. *** Cristina Rodríguez, esposa del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, superficialmente opinó que varios adolescentes que presentaron un espectáculo en el DIF, vestían como sicarios. El problema no es lo que piense y los prejuicios que tenga. Lo grave es que critica, pero no ofrece soluciones, según se aprecia en el video que se viralizó en redes sociales. No se da cuenta, en la burbuja de cristal en que vive la presidente del DIF zacatecano que el problema va más allá de una moda, sino de todo un fenómeno social que debe ser analizado a fondo.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings detectó que, durante noviembre de 2016, la Tesorería de Sinaloa, por decisión del ex gobernador Mario López Valdés, no depositó los recursos que correspondían a diversos municipios del estado por concepto de las participaciones federales afectadas por el fideicomiso fiduciario de Scotiabank Inverlat. Este sirve como mecanismo de pago para el servicio de la deuda de 17 créditos municipales calificados por Fitch. Por ello, los bancos acreedores usaron los fondos de reserva. De acuerdo al nuevo gobernador, Quirino Ordaz, se regularizaron los pagos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, ante el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada, y la secretaria de Desarrollo Económico estatal, Rosa Elena Lozano Vázquez, así como 700 estudiantes de universidades públicas y privadas de la entidad, reflexionó en torno a nuestro mundo que cambió drásticamente en las últimas décadas y cambiará de manera aún más vertiginosa en los próximos años. Por ello, dijo, los jóvenes en México deben reflexionar hacia dónde va el mundo, detectar las grandes oportunidades para innovar y tomar las decisiones que los lleven al éxito.

