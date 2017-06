El pleito panista

Punto por punto

Augusto Corro

En Acción Nacional se intensifica la lucha política. La cúpula partidista se encuentra ya en pleno enfrentamiento. La aspirante a la candidatura, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, hizo un llamado urgente a su partido para que en un mes se defina quién será el abanderado del blanquiazul en las elecciones presidenciales del 2018.

En un video, la señora De Calderón también destacó que no acompañará a un PAN que renuncie a sus principios. “Bajo la dirección de Ricardo Anaya (presidente nacional de los blanquiazules), el PAN se está volviendo todo lo que despreciamos del PRI”, dijo la ex diputada. También lo responsabilizó de la derrota más grave de su partido en el Estado de México (Edomex).

La lucha por la candidatura presidencial en el PAN empezó desde el año pasado. Los aspirantes que asomaron la cabeza fueron tres: Margarita Zavala de Calderón, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y Ricardo Anaya, el joven dirigente panista.

Desde un principio Margarita y Rafael le exigieron a Ricardo que definiera su situación política: o continuaba de presidente en el PAN o renunciaba para buscar la candidatura mencionada. Los dos primeros dijeron que la lucha no era pareja.

Anaya siguió con su doble posición: líder y aspirante. Y continuará con esa actitud durante los próximos días, hasta que el partido tome la decisión final. En el presente, Anaya es quien tiene todas las posibilidades de ganar la partida a los otros competidores.

Para empezar, tiene en sus manos el poder de la estructura partidista. Sus seguidores lo presentan como un candidato fresco, lejos del desgaste político que representa Margarita, esposa del ex presidente Calderón, que con su guerra fallida contra la delincuencia organizada, provocó la muerte de miles de mexicanos.

Moreno Valle es el otro aspirante, que sabe bien que su estatura política no le permitirá alcanzar la candidatura presidencial. Viejo lobo, conocedor de la política, nada pierde con manifestar sus ambiciones. De todas maneras no faltará quien lo premie por su participación inocua en la grilla blanquiazul.

¿Qué quiso decir Margarita que no acompañará a un PAN que renuncie a sus principios? Está claro: si ella no es la candidata oficial de su partido, si el ungido es Anaya, la panista dejará a los blanquiazules para lanzarse como aspirante presidencial independiente. Como lo planteó ya en otras ocasiones. En esas condiciones, su marido, el ex mandatario Calderón, también se iría a otro partido o fundaría su propia organización política.

Como ven, en Acción Nacional ya se subieron al ring los aspirantes a la candidatura presidencial. Anaya es quien tiene más ventajas para derrotar a sus adversarios. Por lo menos, su participación en la política le dio a su partido triunfos importantes, al quitarle al PRI siete gubernaturas.

La derrota panista en el Edomex no influyó en la situación de Anaya. Su derrota estaba anunciada. Participar con una candidata como Josefina Váquez Mota el PAN no aseguraba la victoria. Y así ocurrió, la fuerza electoral blanquiazul cayó al cuarto lugar. Con ese antecedente, la imagen de Anaya continuó igual.

Hoy jueves, la señora Calderón iniciará una campaña a nivel nacional para promoverse como aspirante a la candidatura presidencial. Será interesante saber qué importancia le dará a su partido blanquiazul en los discursos. ¿O buscará de una vez promover su figura como candidata independiente? Ya veremos.

AHORA, TRÁIGANLOS

Con la captura de Roberto Borge, son varios los ex gobernadores que se encuentran en manos de la justicia.

Borge, de Quintana Roo, está preso en Panamá. Su detención se efectuó el domingo pasado. Javier Duarte, de Veracruz, fue asegurado en Guatemala a mediados de abril pasado.

A Duarte se le acusa de los delitos de peculado, delincuencia organizada, desvío de recursos públicos, delitos electorales, entre otros. Además de dejar a su entidad sumida en la quiebra y en una espiral de violencia.

El ex gobernador Borge enfrenta acusaciones por los delitos derivados de lavado de dinero: compras de inmuebles en Cancún y Cozumel a precios bajísimos, a través de prestanombres.

Por ejemplo: “con un valor de 5 mil millones de pesos, los terrenos fueron vendidos en 300 millones de pesos entre 2011 y 2014”. Ahora se encuentran asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR).

De los ex mandatarios acusados por saquear a sus estados, falta capturar a César Duarte, de Chihuahua, es buscado por los delitos de peculado y enriquecimiento inexplicable.

aco2742@hotmail.com