Se celebra la XLV entrega del Micrófono de Oro de la ANLM

La Asociación Nacional de Locutores de México reconoce la trayectoria de los más destacados profesionales en diversas ramas

Arturo Arellano

En un ambiente lleno de algarabía, se llevó a cabo la edición XLV de la entrega del Micrófono de Oro, organizada por la Asociación Nacional de Locutores de México, presidida por Rosalía Buaún Sánchez, quien apoyada de un gran equipo, selecciona a profesionales destacados en sus ramos para entregarles un galardón que no sólo les reconoce e impulsa, sino que compromete a ser cada día mejores. Este año se reconoció a deportistas, abogados, artistas, periodistas y otros importantes elementos del amplio espectro profesional. Entre ellos Luz Elena González, Lorena Herrera, África Zavala, Felicia Garza, Gustavo Adolfo Infante, Víctor Hugo Sánchez, Latin Lover, entre otros.

Previo al evento se realizó una nutrida alfombra roja por la que desfilaron los premiados e invitados a esta gran celebración, fueron más de 20 artistas de primer nivel, sumados a los profesionistas en otros sectores, como el de la abogacía y la medicina, haciendo entre todos un total de más de 50 galardonados.

La primera en engalanar con tanta belleza la alfombra roja fue África Zavala, que lució un hermoso vestido rosa y que deslumbró a todos con su llegada “claro que estoy muy contenta de venir a recibirlo, no sabía si podría, pero aquí estoy y muy agradecida que se me tome en cuenta, hay que seguir trabajando, no por los premios, sino por la gente que siempre te apoya”.

Luego de un gran desfile de profesionales y deportistas, se dio acceso al Salón Gran Recinto, donde se llevó a cabo el evento y la presidenta de la ANLM, Rosalía Buaún Sánchez, acompañada de José Antonio “El Pelao” de México, comenzaron con la entrega de premios, que se llevaría a cabo en bloques, para dar espacio entre cada uno de ellos a la participación musical de diferentes artistas, desde La Sonora Maracaibo, que también recibió galardón, hasta el Mariachi Típico de México, con el que el foro entero cantó algunos temas del repertorio tradicional.

Rosalía Buaún aseguró que “es un orgullo para la Asociación Nacional de Locutores de México, tener a cada uno de ustedes aquí, que bien merecido tienen este galardón, por poner el nombre de México en alto, ésta es su noche, disfrútenla y felicidades a todos”.

A lo anterior “El Pelao” agregó “sabemos que todos tienen ganas de cantar, bailar y celebrar, así que les invitamos a no guardarse nada, esta noche es para celebrarlos porque se lo merecen” y así fueron uno a uno recibiendo su galardón. En el sector del periodismo recibieron el galardón Gustavo Adolfo Infante, conductor y periodista de Imagen TV, quien acumula en su trayectoria grandes éxitos. Lo mismo Víctor Hugo Sánchez, quien ha sido publirrelacionista a lo largo de 30 años de trayectoria.

En un bloque lleno de bellezas, recibieron su galardón las actrices África Zavala, Lorena Herrera y Luz Elena Gonzalez, quienes se limitaron a posar y sonreír, además de tomarse fotos con el resto de los premiados. Todas ellas con un bagaje muy importante en la televisión, coincidieron en su compromiso por seguir siendo quienes engalanen las pantallas, no sólo con sus hermosas figuras y rostros, sino con su talento.

En el siguiente bloque también fueron reconocidos Luz María Zetina, Mauricio Barcelata, Carlos Arenas y Paulina Mercado, por el éxito obtenido con su programa “Sale el sol” de Imagen TV.

Finalmente y luego de una gran cantidad de profesionistas reconocidos, se entregó también el Micrófono de Oro a Felicia Garza, personaje que no necesita presentación y que se hizo acreedora al premio no sólo por su trayectoria como cantante y compositora, sino por su gallardía y valentía para enfrentar, aceptar y hasta presumir su sexualidad.

Así se vivió una edición más de esta prestigiosa entrega de premios en la que se agradece el interés de la Asociación Nacional de Locutores de México, por impulsar a los profesionistas destacados de México.