Adal Ramones anuncia boda por segunda vez

Será en agosto cuando contraiga nupcias con su novia Karla de la Mora

Adal Ramones anunció que contraerá nupcias por segunda vez con su novia Karla de la Mora, ya hasta tienen fecha para la celebración que será el próximo mes de agosto. Eso sí, el conductor dijo que no venderá los detalles de su vida personal a ninguna revista.

Pero no todo es felicidad para Ramones pues recordemos que una publicación lo tachó de mal padre a lo que él señaló que su ex pareja salió a defenderlo, “lamento esto, pero la misma Gaby al enterarse me habla para mostrarme su apoyo incondicional”.

“Ha sido mi propia ex pareja quien ha salido a defenderme y eso habla de la clase de persona que soy, hay padres que se desentienden de sus hijos, pero yo en ningún momento lo he hecho”, aseguró.

Y agregó: “no sé porque este tipo de revistas reaccionan de manera visceral, cuando no aceptas dar entrevista o compartir algunos momentos personales”.

Ramones platicó con los medios de comunicación sobre lo expuestos en la publicación en la que se señala que él pretende desentenderse de sus obligaciones como padre, además de tener una fuerte riña con su ex pareja tras la firma del divorcio.

Ante esta situación, Ramones ha girado instrucciones a su abogado para entablar una demanda contra esta publicación, además de que buscará demandar a las personas que extrajeron la documentación que es de carácter personal. Compartió que él, tras la firma del divorcio, se acercó a su ex pareja para dejarle muy claro que él está comprometido de por vida con ella, “tenemos una buena relación y vamos a viajar juntos a la graduación de Paola que será en Canadá en unos días”.

Adal Ramones calificó todo esto como un golpe bajo que pretende empañar su felicidad ahora que está a punto de contraer nupcias con su novia Karla.