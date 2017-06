“Primera Generación…15 años haciendo historia”

Los egresados del famoso reality musical de TV Azteca revivirán el próximo 24 de agosto en el Auditorio Nacional el fenómeno que inició la noche del 30 de junio de 2002, con el gran reto de formar cantantes profesionales

Asael Grande

Será el próximo 24 de agosto, cuando Myriam, Alejandro Danel, Estrella, Héctor Zamorano, José Antonio de la O, Laura Caro, María Inés, Miguel Ángel, Raúl Sandoval, Toñita, Víctor García y Wendolee, egresados de la primera generación del famoso reality musical “La Academia”, se reúnan después de 15 años para ofrecer a sus fans un espectacular concierto en el Auditorio Nacional.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Myriam, Laura y Alejandro quienes visitaron la redacción de este diario, dieron detalles de este concierto, “Primera Generación…15 años haciendo historia”, en la que revivirán el fenómeno que inició la noche del 30 de junio de 2002, con el gran reto de formar cantantes profesionales: “vamos a celebrar los quince años de la Primera Generación en el Auditorio Nacional, será el arranque de la gira que vamos a hacer por toda la República Mexicana, el Auditorio Nacional fue el escenario que nos vio nacer, entonces estamos muy contentos, queremos hacer partícipes a todo el público, lo que va a predominar en este show es la nostalgia, vamos a cantar temas que son memorables en cada uno de nosotros, vamos a cantar un tema en común, que es nuestro más reciente sencillo, se llama ‘Inseparables’, este concierto es para agradecer el apoyo de la gente en todos estos 15 años”, dijo Myriam Montemayor, ganadora del primer lugar de La Primera Generación de La Academia, y quien ha participado en la gira “Las mujeres de Manzanero” junto a Edith Márquez, Margarita La Diosa de la Cumbia, entre otras, además de participar en teatro con el musical Cats.

Por su parte, Laura Caro, quien ha grabado dos discos, como actriz de cine protagonizó Here Comes The Devil con el que ganó el premio a Mejor Actriz en el TIFF, quien el año pasado destacó como participante de “La Voz… México”, dijo a este diario que “Luly Rangel (publirrelacionista) me llamó para reunirnos, ella había ido de viaje a España, y vio el reencuentro que hizo Operación Triunfo, y logró juntarnos a todos, y se asoció con un gran equipo de trabajo, que va de la mano de Arturo Velasco, Toño Mauri y Miriam Sommerz, no hemos parado desde entonces, el 24 de agosto será una fiesta llena de música, remontando los mejores momentos musicales de cada uno de nosotros en La Academia”.

Finalmente, Alejandro Danel, quien en 2012 apareció en el reencuentro en el programa de televisión La Academia 10 años, agregó a esta casa editorial que “será una noche especial, un reencuentro inolvidable, vamos a recordar y a volver a vivir las canciones y los conciertos, y todo eso que nos hizo vibrar y sentir hace 15 años, estamos de vuelta en el escenario, la energía está increíble, no se lo pueden perder”.