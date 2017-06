Violencia musical

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Desde hace casi 8 meses escuchó en algunas estaciones de radio, de TV y hasta la saciedad en internet, una depravada y demente basura hecha canción, a cargo de un misógino, machista, homosexual y un ser sin escrúpulos, llamado Maluma.

Sí, ese pseudoartista escribe podredumbre para retrasados mentales.

La basura hecha canción se llama Cuatro babys, en la cual, el depravado artista no baja a las mujeres del mundo de ser una bacinica de espermas, un vil objeto sexual.

¿Tendrá mamá ese espécimen que nos presentan como artista y ejemplo para los jóvenes de hoy?

¿Qué depravadas mentes le dijeron a la trasnacional disquera Sony Music, que eso era arte, estética, dignidad y decoro?

¿Será que esa disquera, que tiene uno de los catálogos musicales más finos del mundo, privilegia hoy la basura musical que profundiza en las malformaciones sociales que llevarán a las familias en los países tercermundistas al desastre? ¡Qué pena… qué lástima!

No cabe duda, vivimos en una completa podredumbre. Cuando no vomitamos a los políticos podridos y tiranos, vomitamos a la basura musical del reggaetón, que me parece un dizque arte popular obsceno e indigno, que atenta contra los valores humanos, principalmente hacía ese ser vulnerable llamado género femenino.

Y no se quedan atrás, algunas otras manifestaciones musicales gruperas y de la narcocultura que exhiben en sus letras al género femenino, describiendo a las mujeres como meros cuerpos intercambiables y disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado, irrefrenable e incontrolable de los depravados.

¡Es intolerable!

Lo peor es que, en el caso de México, el gobierno de la República ni se entera de esa podredumbre.

¿Dónde está la quisquillosa Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, dependiente de la Secretaría de Gobernación?

¿Qué nadie le habrá dicho al señor ese que no tiene título de abogado, pero cobra como titular de la política interna, que algunos mafiosos de la industria musical están envenenando al pueblo mexicano?

¿Cómo permitir que estaciones de radio y televisión transmitan ese tipo de obscenidades que solo reflejan la apología de la violencia de género y profundizan en la degradación social? ¡Inconcebible!

¿Qué espera Miguel Ángel Osorio Chong para frenar esa violencia contra la mujer?

Televisa, la gran destructora de los valores nacionales, y hasta en programas infantiles como La Voz Kids, es una ferviente promotora de la basura que envenena el alma.

“Estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chin*** cuando yo les digo, ninguna me pone pero”.

Es el coro que repite el cantante colombiano Maluma hasta seis veces en su último éxito, llamado Cuatro babys.

“La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera, la segunda tiene la funda y me paga pa’ que se lo hunda”,

Letras que suenan comunes para el tipo de líricas del género del reggaetón, pero que para activistas contra la misoginia y el machismo reflejan el problema: hacen parecer normal la violencia contra la mujer.

Aquí entre nos, ¿No se le revuelve a usted el estómago al escuchar esa depravación musical? ¿Qué sentirá al escuchar a sus hijos tararear, una basura musical, para retrasados mentales?

