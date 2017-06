“Un Picasso” regresa a deleitar mentes, alimentando el alma

Ignacio López Tarso y Gabriela Spanic derrocharán talento por 5 semanas en el Teatro Rafael Solana, a partir del 17 de junio

Arturo Arellano

Una de las puestas teatrales más exitosas en los últimos años, ha sido “Un Picasso”, dramaturgia de Jeffrey Hatcher, dirigida en su versión mexicana por Salvador Garcini y protagonizada por el primer actor y maestro del teatro Ignacio López Tarso, quien ha compartido créditos a lo largo de cada temporada con diferentes bellezas, como es el caso de Aracely Arámbula y actualmente Gabriela Spanic, con quien se ha decidido a realizar cinco semanas de ensueño, en esta ocasión abrigados por el hermoso Teatro Rafael Solana, donde se presentarán a partir del 17 de junio.

En conferencia de prensa, el maestro López Tarso comentó “hemos realizado 386 representaciones de esta magnífica obra y ahora haremos cinco semanas, que son una especie de prueba para arrancar esta temporada, después no sabemos qué va a pasar, depende de la gente. A mí me gusta mucho el texto de la obra, el libreto en el que basamos nuestro trabajo de memorización y cómo el señor Salvador Garcini entendió cada palabra, conoció el carácter y la manera de ser de ambos personajes es un agasajo”.

Añadió que “una de las cosas más bellas es cómo está dirigida la obra, cómo el señor Garcini le ha sacado todo el provecho al personaje que hago. Y es que desde la primera vez que trabajamos juntos, hace más de 20 años, en una obra de Shakespeare en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Universitario, desde entonces entiendo como Salvador Garcini saca provecho al actor, al personaje y a la obra en sí, entiendo y aplaudo cómo trabaja y se nota su mano en cada proyecto que realiza”. Lo mismo destacó que en su vasta carrera ha tenido oportunidad de “ser dirigido por los mejores directores, entre ellos Novo, Villaurrutia, Retes, Jodorowsky y todos me han enseñado algo sobre mis personajes, sobre las obras y mi comportamiento en el escenario”.

Sobre tener como compañera en el escenario a Gaby Spanic, dijo “me gusta este teatro, me gusta mi compañera en escena, como actriz y como persona, su mirada, comportamiento, me comunica muchas cosas y me ayuda con mi personaje, su mirada y actitud”. A lo que Spanic agradeció diciendo “es un maestro y en tanto es un privilegio y honor estar con él, que es una institución del teatro, cine y televisión de México para el mundo. Estar con el maestro en el teatro es mágico, más en esta obra donde la gente sueña y se involucra con los personajes”.

Finalmente, Salvador Garcini refirió que “es una obra que plantea una relación de amor, una niña que se enamora de los cuadros de Picasso, pero no es el amor carnal, es el amor a su genio y talento, a su manera de describir el mundo con trazos, en todas las formas posibles. Por eso es una obra atractiva y muy bella. Estoy orgulloso de ambos actores, porque Gaby Spanic no había hecho teatro en México y lo hace maravillosamente”, concluyó. “Un Picasso” se presentará en el Teatro Rafael Solana a partir del 17 de junio con funciones viernes 20:30 horas, sábados 18:00 y 20:30 horas y domingos 18:00 horas.