Saak te invita al “Callejón” con reggaeton

El cantante, compositor y productor lanza su nuevo sencillo, en una propuesta de ritmos urbanos, pero con letras conceptuales

Arturo Arellano

Saak es un talentoso joven cantautor y productor, quien a lo largo de su carrera ha logrado trabajar con grandes artistas, para quienes ha realizado espectaculares producciones, tal es el caso de CD9 o Mario Bautista. Sin embargo, luego de su paso por “La Voz… México”, donde fue dirigido por Laura Paussini, ha decidido dar rienda suelta a su carrera como solista, lanzando “Callejón”, su segundo sencillo, que como lo fue “Mala”, sigue en la línea de los sonidos urbanos, pero con letras conceptuales que aporten algo positivo al escucha.

En rueda de prensa, Saak, señaló que “Callejón” es un tema que “escribimos, grabamos y produjimos en California, es una rola latina, que si bien se mantiene en lo urbano, también es un poco más melódica, no tan rapeada. La letra es conceptual, se trata de hacer el after en el callejón, te cierran el antro y si quieres seguir la fiesta lo haces en el callejón. En el video conté con la bella modelo Sidney, quien tiene ascendencia asiática; se trató de mantener un equilibrio entre el coqueteo y lo sensual, pero no tan explícito, es un juego de pareja”.

Asegura que “disfrutó mucho componer, cantar y grabar, pero mi parte favorita es estar en el escenario, además de producir, porque es la parte donde se puede enriquecer cada canción. Lo más interesante en el proceso creativo es hacer que suene algo que sea diferente a todo lo que hay y es que es mucho el reggaetón que se está haciendo. Sin embargo, creo que en mi caso es más melódico, quiero que aún puedas cantar las rolas con solo una guitarra y suene bien. Crecí escuchando a Michael Jackson, mucho R&B y es esa la influencia que se ve en mi música”.

Y aunque reconoce que la mayoría del reggatón se realiza con samplers y sonidos pregrabados, apunta que “en mis canciones hay guitarras acústicas grabadas, desde mi óptica y sonoridad, pues como productor analizas las composiciones y letras de otra manera, me gusta poner atención a las canciones, darles un concepto, que no trate todo de lo mismo. ‘Mala’ por ejemplo, era una canción de una chica coqueta, pero que al final manda a volar a todos y ahora ‘Callejón’ es más de fiesta y baile, me apasiona dar concepto a las canciones”, aseguró.

De su relación con Laura Paussini, luego de su apoyo a su paso por “La Voz… México” indicó “a Laura Paussini le he mandado los sencillos y he tenido la fortuna de tener su consejo, aun después del reality, la vi en Las Vegas y creo que tener la opinión de alguien como ella nunca va a estar de más, pues aunque no está dentro del género urbano, tiene experiencia como artista. Coincidimos en que el reggaetón pone a bailar a la gente y puede que ahí radique su popularidad, ahora se trata de hacer canciones bailables con letras que se puedan dedicar”, que es justamente como se compondrá su disco o EP, mientras tanto sus primeros dos sencillos, tanto “Mala”, como “Callejón”, ya están disponibles en plataformas digitales.