“El amor va más allá del tiempo”: María de Lourdes Urieta

La escritora lanza su primera novela dedicada al sentimiento universal desde una óptica femenina, pero que enamora a todo el mundo

Arturo Arellano

María de Lourdes Urieta es una talentosa escritora mexicana, quien se había destacado por sus ingeniosos, creativos e imaginativos cuentos infantiles; sin embargo, ahora toma el riesgo y compromiso de lanzar su primera novela, bajo el título “El amor va más allá del tiempo”, una obra dedicada al amor, el sentimiento universal, claro desde una óptica femenina, pero hasta ahora con la capacidad de conquistar a todo lector sin importar su sexo.

“El amor va más allá del tiempo” tuvo su presentación en la Librería Fondo de Cultura Económica, Octavio Paz, donde además de la escritora, se dio cita José Manuel Colmenares, director de Aqua Ediciones, editorial que publica la novela y quien dijo “cada vez hay menos librerías, es un fenómeno mundial; sin embargo, es lógico por el tema del Internet y la gente tiene que saber que las pocas librerías que existen son centros fascinantes, uno puede encontrar libros maravillosos, participar de espacios bellos y la gente que atiende es muy capaz, siempre sugiere lecturas que a todos nos nutren. Cuando ves a alguien leyendo un buen libro, es éste justamente el que recomienda a la persona”.

Lo mismo añadió: “cada libro por malo que sea lleva consigo algo de luz, pero también, todo hombre por bueno que sea, lleva consigo una sombra, cada libro tiene algo que enseñar y cada hombre tiene algo por aprender, por ello, los hombres hacen libros y los libros hacen hombres. Espero que este libro de la maravillosa María de Lourdes haga muchos hombres, muchos humanos, entregados al amor y a las letras”.

María de Lourdes, en entrevista con DIARIOIMAGEN, dijo: “estoy contenta porque es mi primer novela y nunca pensé que iba a pasar esto. Es una historia de amor y va mezclada con budismo, es una pareja que se conoce veinte años atrás, no hay nada, pero se vuelven a encontrar y ahí surge algo muy bonito. Él es budista, y por eso, ella empieza a conocer esta filosofía, se van al Tíbet y se describe todo de manera muy minuciosa, es algo atractivo porque además es una historia de amor en la que no te cortas las venas, es una historia de amor de nuestros días, bien lograda, con un final inesperado”.

Asegura que “cada dato en la novela está plenamente fundamentado, conocí a un Lama, investigué, él me dio información, me pasó el libro, me prestó fotografías, hablé con gente de su grupo, de modo que todo está perfectamente documentado. Todo está a detalle y además trae un glosario, con palabras que se utilizan y puede que no todos conozcan, justamente para que puedan todos vivir la historia”.

Siendo que la escritora refiere que la novela está escrita desde la óptica femenina, señaló: “siendo una trama tan bella, dinámica y que te engancha, ha gustado también a los hombres, porque como decía, no es de esas que derraman miel y lloras o te cortas las venas, sino cómo una pareja puede compenetrarse, se platican la historia de sus vidas y con esto se logra que tanto varones como mujeres se identifiquen”.

El libro está disponible a la venta en todos los formatos y cabe mencionar que a esta presentación también acudió Hermilo López Coello, actual pareja de la autora, quien le felicitó con emotivas palabras.