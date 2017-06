“La fiesta del siglo”, de Rodolfo Tercero

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Un libro que tiene como objetivo que los adolescentes y jóvenes conozcan todo acerca de beber alcohol, para que tomen decisiones adecuadas cuando salen de fiesta y prevenir accidentes

El libro “La fiesta del siglo” tiene como objetuvo reducir el índice de mortalidad de los jóvenes en México, en la actualidad es de 24 mil muertes al año por problemas derivados del alcohol, desde suicidios, accidentes de tránsito, broncoaspiración, peleas, etc., creando conciencia de lo que están haciendo cuando salen de fiesta, que aprendan a controlar sus conductas y la manera en la que beben, teniendo en cuenta los efectos del alcohol, cómo afecta a su cuerpo y a su cerebro, para que de esta forma puedan minimizar los riesgos cuando están de fiesta. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el autor Rodolfo Tercero dio más detalles.

– “La fiesta del siglo” es una conferencia, de ahí surge la idea de escribir el libro. Háblanos un poco de esto.

“La conferencia nace, porque un amigo que se llama José María Loyola, me platicó que estaba muy preocupado, porque le quería dar unos tips a sus hijos adolescentes, que estaban empezando a salir de fiesta y no le hacen mucho caso, yo tengo hijos, y sé lo que es eso, y me dijo, por qué no tú, que eres discotequero; tengo 22 años trabajando de noche, diles de qué cuidarse, a ti te van a hacer más caso, eres líder de opinión en esto de la fiesta, ¿ayúdame no?, fue una plática normal, en ese tiempo vivía en Valle de Bravo y tenía mucho tiempo libre, así que me puse a escribir tips de lo que debían cuidarse en las fiestas, en base a lo que yo he vivido en 4 mil fiestas, también les tenía que hablar del alcohol, qué pasa y qué es lo que me pasa cuando tomo, al momento que empecé a hacer la investigación, me di cuenta de que había muchos mitos en torno a todo esto, entonces ésta era una oportunidad de hablarle a la gente de la fiesta, no del alcohol como adicción o de alcoholismo, si no cómo el alcohol presente en tu vida, en una fiesta y cómo debes de conducirte para que puedas salir de fiesta y no regarla”.

– Es muy importante la comunicación de padres a hijos, y este libro es una excusa ideal para que ambos se acercquen a hablar del tema…

“Tiene que ser en línea, desgraciadamente esta generación de papás que hoy se quejan de que la juventud está como loca, pues resulta ser que nosotros mismos, y me incluyo porque yo tengo 49 años, soy de esta generación de papás de adolescentes, papás permisivos, que no han puesto límites claros, que enseñan a beber a sus hijos desde los 13 y 14 años, vivimos en base a puros mitos, los papás les enseñan a los chavos cosas erróneas, porque así se los enseñaron sus papás, se debe tener la información correcta para educar al hijo en un tema delicado”.

– El alcohol, un problema en esta época con los jóvenes…

“Nosotros no queremos que los menores de edad tomen, pero en la vida real, muchos jóvenes lo están haciendo, hay chavos que se mueren antes de los 16, 17 años por problemas de comas etílicos, no queremos que se encuentren en una zona de riesgo por curiosidad o por presión social y acaben perdiendo la vida, ellos ven la conferencia, ahora el libro, como buena onda, porque no los estamos satanizando, ni les decimos que no, pero les estamos dando una guía para que lo sepan hacer, lo hagan con cuidado y obviamente en su momento”, concluyó.

