Se desinfló el globo del fraude electoral

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La alianza poselectoral PAN-Morena se desmoronó en Coahuila. No aguantó el impacto de la calificación oficial del priísta Miguel Ángel Riquelme como gobernador electo.

Y lo mismo pasó con la tan anunciada y cacareada amenaza de Ricardo Anaya en medios afines de la contienda que daría el PAN bajo su presidencia, hasta lograr anular las elecciones en el Estado de México.

Ayer, apenas 8 días después de las peores y más sucias elecciones nunca antes vistas en México, según panistas como Marko Cortés y Ricardo Anaya, México amaneció sin mayores conflictos ni calles o plazas tomadas, ni instituciones obstruidas debido a una reacción post-electoral incontenible.

Cierto, todavía algunas notas sobre el proceso electoral aparecieron en las portadas de algunos medios, pero ya no ocuparon los espacios principales.

Ayer tuvieron mejor lugar en los medios las notas referentes al anuncio dominguero de Andrés Manuel López Obrador de que su Morena (o sea él), irán sin alianzas en la presidencial de 2018.

La ola política, editorial y ciudadana en respuesta a ese anuncio fue: “Pues ya perdió otra vez”.

AMLO ya no insistió tampoco en pelear la anulación del proceso mexiquense. Ya anda metido en la preparación de su tercera participación en una elección por la Presidencia de la República.

(Por cierto, vale la pena comentar el explosivo comentario que me hizo mi ex amigo Pereyra –el más persistente y sólido lopezobradorista que yo conozca–, quien, desde Saltillo, Coahuila, donde trabaja y cobra de priísta, me dijo:

“Oye Vizcaíno… ¿qué puedes hacer para callar a este pendejo de López Obrador? ¿para evitar que siga diciendo pendejadas y que los demás sigan hablando de él?… ¡Ya me tienen hasta la madre! ¡Ya no quiero seguir escuchando de él!”.

A este comentario de mi ex amigo Pereyra, habría que sumar el de René Bejarano, quien fuera uno de los operadores políticos más cercanos a AMLO y quien ayer fue retomado por Milenio al decir que “AMLO prefirió perder que cohesionar”.

Evidentemente que se refería Bejarano –quien por defender a AMLO ha perdido las mayores oportunidades de su vida–, a la decisión de López Obrador de no hacer alianza con el PRD.

En verdad que nunca esperé ser testigo del hartazgo de este par de lopezobradoristas respecto de su líder político.)

Importante pues que todo recupere la normalidad y que los procesos electorales prosigan por los cauces institucionales, que casi seguramente sólo ratificarán los resultados que el domingo pasado emitieron los Institutos Electorales del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit y de Veracruz.

Fraude, descabellado: INE

En este contexto y ante la cargada mediática, los consejeros electorales del INE aparecieron reunidos el viernes pasado en una declaración absolutamente inusual, para convocar a la cordura a partidos y líderes políticos.

Con Lorenzo Córdova a la cabeza, los 12 consejeros pidieron a los actores políticos no acudir a “medias verdades”, ni declararse ganadores sin contar con resultados electorales confiables.

Y luego todos ellos advirtieron que todos quienes intervinieron en el proceso electoral del 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz saben que estos comicios fueron “pacíficos y ordenados en lo esencial… a partir de una organización imparcial”.

Córdova fue más allá y calificó como “descabelladas” las acusaciones de fraude.

Muy crítico, el consejero Ciro Murayama consideró como “irresponsabilidad política y falta de respeto a los electores” el haber salido a proclamarse ganadores sin tener ningún sustento.

Y les recordó a dirigentes partidarios y candidatos que “un fraude es un crimen electoral; (y que) por lo mismo, hay que tomarlo con mucha seriedad, Ni desdeñar denuncias sin más, ni darlas por buenas sin pruebas”.

Ya no ve lo duro…

Y vaya que le ha llovido tupido a Ricardo Anaya dentro de su propio partido luego de que no pocos retomaron la crítica de Margarita Zavala quien lo acusó de haber dejado perder el Estado de México por andar tras su propia candidatura a la Presidencia de la República.

El caso es que ya se supo que Anaya pospuso un encuentro con los 12 gobernadores panistas porque se coló que iban a pedirle no andar chiflando y comiendo pinole presidencial al mismo tiempo.

El que más engallado anda al parecer es el gobernador queretano Francisco Domínguez quien se ha constituido como vocero de los gobernadores panistas que piden ser escuchados dentro del proceso de selección de candidato del PAN a la Presidencia de la República.

Apenas logren sentarlo enfrente de ellos, los gobernadores esperan sacarle el compromiso de su renuncia y su definición hacia el 2018.

Perredistas apurados

Quienes abrieron botellas de champagne apenas se enteraron de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cerrarle la puerta al PRD para el 2018, fueron Los Chuchos.

Y es que los remanentes pejistas dentro del partido del sol azteca, ya andaban muy alborotados por entregarle de nuevo el PRD a AMLO. Resulta que Los Chuchos son quienes lucharon durante al menos 10 años para quitarse de encima al tabasqueño y no están dispuestos a volver a dejarlo entrar en este partido. De ahí que Jesús Zambrano haya salido de inmediato a pedir la realización de un Consejo Nacional donde se defina estrategia electoral y candidato para 2018.

Frente Escudero-Gamboa

Quienes ya hicieron un frente común, son los senadores Pablo Escudero y Emilio Gamboa para exigirle al resto de los coordinadores y partidos el extraordinario que se requiere para aprobar la tan ansiada Ley de Seguridad Interior.

Escudero, presidente del Senado, ha señalado reiteradamente que esta Ley no puede esperar y Gamboa recordó que el acuerdo de los coordinadores parlamentarios fue, que una vez pasados los comicios del 4 de junio, retomarían su responsabilidad como legisladores.

Ya no hay pretexto para alargar más la realización de un periodo extraordinario, dijo.

Seguridad aeropurtuaria

Unos 12 mil guardias de seguridad privada son hoy quienes realizan las principales tareas de protección a más de 95 millones de pasajeros que utilizan los 76 aeropuertos del país cada año.

Al informar lo anterior, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada indicó que estos elementos de seguridad han sido capacitados para enfrentar lo mismo los más frecuentes intentos de traficar con armas, drogas, productos piratas, o grandes cantidades de dinero que la aplicación de protocolos para descubrir y evitar ataques terroristas.

Estos agentes privados trabajan, dijo la AMESP, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en tareas como la revisión de equipaje, monitoreo de Rayos X, revisión física, y en arcos detectores, el monitoreo y en control del vialidades.

Para enfrentar esta responsabilidad, estos guardias privados, han sido capacitados por la AVSEC (Aviation Security), bajo la vigilancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Los aeropuertos con mayor número de elementos de seguridad privada, luego de la Ciudad de México son: Cancún, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

