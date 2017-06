La sociedad del miedo, recargada

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Washington, DC.- La sociedad estadounidense siempre ha vivido en el miedo. A los nazis, a los comunistas, a los soviéticos, a los rusos, a los extraterrestres, a los mexicanos, a los terroristas, a los mulsulmanes, en fin, una lista interminable de supuestos enemigos que, de acuerdo al establisment estadounidense, quieren atacar de una u otra forma a los Estados Unidos de América.

La realidad es otra, esa masa ignorante dentro de los Estados Unidos que sigue creyendo que son el centro del mundo, es la misma que tiene miedo, la que converge con el discurso de odio y xenofobia contra los migrantes, la que se cree el cuento de un país como centro del mundo.

Es lamentable pero en gran medida, el estrato socioeconómico medio en este país y hacia abajo, por lo general resultan individuos ignorantes que se creen ese discurso y en él basan el éxito de una nación que ya no existe desde que terminó la guerra fría.

Estamos en un punto de quiebre de la sociedad del miedo y en la transición a la sociedad de las mentiras, llevada en vanguardia por supuesto por el presidente en turno, quien se ha dedicado a mentir, bajo esa lógica ganó la elección —abusando de la ignorancia de una masa— y ahora está perdiendo el control no sólo de la presidencia, sino de sí mismo.

La sociedad del miedo, recargada, está en los albores de una severa crisis política, en un momento de debacle institucional y frente a un reto mayúsculo al estar un día tras el otro, alejándose del resto del mundo con la visión proteccionista del actual gobierno.

Para documentar

No se ha generado un sólo empleo desde que el presidente Trump asumió el poder, los Estados Unidos no están camino a ser grandes otra vez, no hay una mejora sustancial en la vida del ciudadano de a pie.

¿Más contundente la mentira?

