Wild O’ Fest proyecta el surf y garage en México

Se realizará este sábado 17 de junio en Carpa Astros y reunirá a bandas, como Los Sonics, The Phantom Surfers, The Cavernarios y Telekrimen

Arturo Arellano

Ya era hora de que una escena tan importante del underground tuviera su propio festival, pues en la actualidad casi todos los géneros cuentan con una plataforma de protección masiva e importante, pero el surf y el garage no la tenían, hasta que apareció Wild O’ Fest, del que se realizará este sábado17 de junio la tercera edición, esta vez en Carpa Astros, donde se presentarán The Sonics, The Phantom Surfers, Neptunas, Satán’s Pilgrims, Man or Astro-man?, Fenómeno Fuzz, The Cavernarios, Telekrimen y Dr. Alderete, este último dibujando en vivo y todo con el interés de empujar este tipo de música en el gusto de los mexicanos.

En conferencia de prensa, tanto organizadores como miembros de las bandas partícipes, ofrecieron detalles al respecto. Chok Fermoso, organizador comentó “es para captar más público, ya que existen festivales de todo tipo, de ska, rock, rockabilly y de todo revuelto, pero ya teníamos ganas de hacer algo exclusivo de nuestro género. El año pasado tuvimos a dos de los más importantes exponentes de México en surf y garage, porque creemos que es muy importante dar cabida a bandas mexicanas, así como mostrar lo que se hace en otros lados y muchas veces no se conoce, esa es la idea, que de repente vayas por una sola banda, pero también le das una oportunidad a los demás y ya te gustan”.

Sobre los grupos anglo que se presentarán dijeron: “The Sonics es la banda más importante de garage en la historia del género, tenía muchos años que no tocaban juntos y ahora están de regreso. Ya habían tocado antes en México, pero mucha gente se quedó con ganas de verlos, porque tocaron en un lugar para 600 personas, sin embargo, ahora vienen en un gran formato con todos sus éxitos para complacer a sus fans y hacerse de nuevos. Satán’s Pilgrims es surf del más puro y han prometido traer cosas especiales para este show en México. En tanto, Man or Astro-man hace un surf galáctico-nerd, más cargado a lo instrumental y con mucha ciencia ficción”.

Dr Alderete, que se encargó del arte y dibujará en vivo el día del evento, dijo “me da pena hablar del diseño del cartel, porque el cartel debe hablar por sí mismo. Añadió que “concretamente en la imagen del cartel para mí era importante la referencia clara a que este género surge en Estados Unidos. Por otra parte, también la referencia a México, porque es un festival que nace aquí y por ello involucró al Atlante de Tula”.

Este festival se realizará el 17 de junio en Carpa Astros a partir de las 16:00 horas, mientras que se adelantó que el 17 de febrero de 2018 se hará también el Wild’o Girls, el mismo formato de concierto, pero con exponentes femeninas únicamente.