Padece obesidad el 28% de los adultos mexicanos

Salto de 11%, revela informe

El 28 por ciento de los adultos en México padecía obesidad en el año 2015, lo que representa un salto de 11 puntos porcentuales respecto de las estimaciones de 1980, de acuerdo con un informe publicado por The New England Journal of Medicine.

El reporte difundido esta semana destacó, además, que el 9.4 por ciento de los menores de edad mexicanos padecía obesidad en el año 2015, lo que significa que la tasa casi se duplicó respecto de 1980, cuando era de cinco por ciento.

El estudio, que ofrece una detallada estimación de las tasas de obesidad y sobrepeso de 195 países, precisó además que el 32.6 por ciento de las mexicanas son consideradas obesas, frente al 24.3 por ciento de los mexicanos.

En 2015, un total de 107.7 millones de niños y 603.7 millones de adultos se consideraron obesos en el mundo, de acuerdo con el documento, lo que representa alrededor del 10 por ciento de la población mundial.

El estudio define obesidad como un índice de masa corporal de 30 unidades o mayor.

Desde 1980, la prevalencia de la obesidad se ha duplicado en más de 70 países y ha aumentado continuamente en la mayoría de las naciones.

Aunque la prevalencia de la obesidad entre los niños ha sido menor que la de los adultos, la tasa de aumento de la obesidad infantil en muchos países ha sido mayor que los incrementos entre los adultos, como en el caso de México.

El documento destacó que el exceso de peso corporal representó alrededor de 4 millones de muertes, de las que casi 70 por ciento estuvieron relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Más de 60 por ciento de muertes por enfermedades cardiovasculares ocurrieron en personas obesas.