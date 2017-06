El tabaco contiene 7 mil productos químicos nocivos para la salud

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En adolescentes se presenta el 49.9% de embarazos no planeados

Nuevo medicamento ayuda a disminuir periodos de hipoglucemia

En México, al menos 10% del presupuesto en salud se destina al control de enfermedades provocadas por el humo del tabaco: enfisema, problemas circulatorios, renales, reproductivos, pulmonares y diferentes tipos de cáncer, en el que destaca el de pulmón. De acuerdo con Arnulfo Albores Medina, investigador del Departamento de Toxicología del Cinvestav, la toxicidad del humo del tabaco es tan compleja, como el número de productos químicos que contiene y que resultan en numerosas patologías. Las moléculas producidas por la combustión del tabaco permanecen en el ambiente durante mucho tiempo. Éstas pueden sufrir modificaciones al oxidarse y transformarse en compuestos diversos y diferentes a los que les dieron origen. El tabaco contiene alrededor de 7 mil productos químicos, entre ellos el cadmio, arsénico, benceno, tolueno, hidrocarburos aromáticos policíclicos; muchos de ellos clasificados como carcinógenos, además de nicotina, el compuesto responsable de la dependencia. Muchos de los compuestos tóxicos que contiene el humo del cigarro se depositan sobre muebles, paredes, piso, ropa, cualquier objeto del entorno del fumador, incluso él mismo. Quienes están cerca del fumador pueden entrar en contacto con estos compuestos a través de la piel, luego absorberse y transportarse a todo el organismo por el torrente circulatorio. Este proceso se le denomina: “humo de tercera mano” con consecuencias nocivas para la salud. Cada una de las 7 mil moléculas tiene características propias, de tal manera que algunas son solubles en agua y otras en lípidos, por lo que tienen efectos diferentes en la salud.

*****

En México, en adolescentes entre 15 y 19 años se presenta el 49.9% de embarazos no planeados. La doctora. Elsa Díaz López, médico cirujano, con especialidad en Ginecología y Obstetricia, directora general de GESFEM SC, Grupo Especializado en Salud Femenina, afirma no se vale salir embarazada si no lo deseas ya que dentro del sector público se cuenta con 14 métodos anticonceptivos temporales y dos definitivos. En el primer grupo están los hormonales como la inyección, dispositivos intrauterinos, las píldoras, el parche y el implante subdérmico. En el segundo grupo está la vasectomía y la salpingoclasia (ligadura y corte de trompas de Falopio). Entre los de larga duración, está el implante subdérmico, es una varilla muy pequeña que el médico coloca debajo de la piel en el antebrazo de la mujer; en tan sólo unos minutos, sin dolor y sin repercusiones en el peso. Protege por tres años. Los dispositivos de cobre y los sistemas intrauterinos que liberan hormonas deben ser insertados por el médico dentro del útero, pero además hay que usar condón ya que éste protege de adquirir infecciones de transmisión sexual

*****

Nueva evidencia de un estudio observacional real demuestra un riesgo significativamente menor de hipoglucemia documentada con un control similar de azúcar en la sangre, después de cambiar a Insulina Glargina U300 de Sanofi, una población en riesgo de adultos mayores de 65 años con diabetes tipo 2. Los resultados del estudio observacional retrospectivo DELIVER 3 fueron presentados en la 77ª Reunión Anual de Sesiones Científicas de la American Diabetes Association en San Diego, California. En este estudio los pacientes que cambiaron a Insulina Glargina U300 fueron menos propensos en un 57% a experimentar hipoglucemia a los 6 meses de seguimiento señaló Jeremy Pettus, profesor asistente de la División de Endocrinología de la Universidad de California en San Diego, E.U. El estudio observacional retrospectivo que incluyó dos grupos clínicos de 1,827 adultos con diabetes tipo 2 usando insulina basal que pasaron a Insulina Glargina U300, se demostró un 33% menos de eventos hipoglucémicos después de 6 meses en una población más amplia de adultos con diabetes tipo 2, lo que contribuyó a una estimación del ahorro de costos de todas las causas de salud hasta aproximadamente en USD 2,000 por paciente al año. Riccardo Perfetti, jefe del Equipo Médico Global de Diabetes de Sanofi explicó que la metodología de estos estudios podría proporcionar una mejor comprensión del beneficio comparativo de la Insulina Glargina U300 contra otras insulinas basales y los hallazgos podrían ser relevantes para la práctica clínica futura y la evaluación del costo total de la atención.

elros05.2000@gmail.com