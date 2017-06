Nuevas estrategias en seguridad en Huixquilucan

Resaltan el trabajo de los tres niveles de gobierno

Huixquilucan, Estado de México.- Al encabezar la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal región VI, el presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, resaltó el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, para brindar una mejor seguridad a la ciudadanía, que es su principal reclamo; al tiempo que anunció el inició de cuatro campañas estratégicas para Huixquilucan. Destacó como en Huixquilucan los operativos que a diario se implementan, encabezados por directores yregidores están dando resultados y muestra de ello, es el 45 por ciento en la disminución de la incidencia delictiva.

Ante el secretario de Movilidad del Estado de México, Edmundo Ranero Barrera; la directora de Gobierno, Jessica Salazar; el presidente municipal de Jilotzingo, Erick Olivares Chávez y representantes de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, Vargas del Villar anunció el inició de cuatro campañas estratégicas para Huixquilucan que tienen 3 objetivos: fortalecer la cultura de la participación y corresponsabilidad ciudadana; fomentar la confianza hacia las autoridades gubernamentales, así como ampliar y hacer eficiente la capacidad de respuesta institucional.

La primera de las estrategias es contra la violencia de género: “Si eres muy macho, mejor sé más hombre: respeta a las mujeres”; la segunda para promover la denuncia anónima: “Si no denuncias, no habrá castigo, no dudes. Llámanos”.

Una más, referente al consumo responsable de alcohol: “Si vas a tomar, toma conciencia, tu familia te espera y por último la campaña para reforzar la seguridad vial; “El acelerador no es un juguete, no acabes con tu vida. Cuídate, bájale”.

“Todo ello, con el fin de garantizar una mayor seguridad personal y patrimonial a la población así como impulsar acciones que permitan construir una nueva ciudadanía más colaborativa y corresponsable”, expuso el edil de Huixquilucan.