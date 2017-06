Carmen Salinas, madrina de “Dorian Gray”

Para la develación de placa por las primeras 50 funciones se contó también con la presencia de Sergio Klainer y Alejandro Tomassi

Asael Grande

Con más de dos años de preproducción y con las primeras funciones agotadas, “Dorian Gray, el musical”, llegó a sus primeras 50 representaciones en el Centro Cultural Roldán Sandoval, una obra bajo la producción de Mauricio Roldán Sandoval, quien además interpreta magistralmente el papel de “Dorian Gray”. Como padrinos de lujo para develar la placa conmemorativa de esta puesta en escena, asistieron los reconocidos actores, Carmen Salinas, Sergio Klainer y Alejandro Tommasi.

Asimismo, se festejó el 20 aniversario del Centro Cultural Roldán Sandoval, pues fue hace dos décadas cuando un 13 de enero de 1997, en la que el mencionado foro teatral abrió sus puertas con la puesta en escena “Dorian Gray, el musical”, interpretado aquella ocasión por el actor Fred Roldán, quien ahora entrega la batuta a su hijo Mauricio, como productor y protagonista de la historia: “es un sueño hecho realidad, lleno de mucho esfuerzo, dedicación, trabajo y disciplina por parte de todos los involucrados, no tengo la menor duda de que tenemos un musical a la altura de las grandes capitales el teatro, ahora hecho por mexicanos exitosos”, dijo Mauricio Roldán, al finalizar la función, en la que se develó una placa conmemorativa por las primeras 50 funciones de Dorian Gray, con los padrinos que engalanaron con su presencia este gran festejo.

La primerísima actriz Carmen Salinas felicitó al elenco de la puesta en escena “Dorian Gray”: “muchas gracias a esta maravillosa compañía por la maravillosa obra de Oscar Wilde, que estrenó el 20 de junio de 1890, la he visto en cine, la he visto en Nueva York, están todos maravillosos, me siento tan feliz de haber visto la actuación de cada uno de ustedes”.

Por su parte, el primer actor Alejandro Tomassi dijo que “me han hecho vibrar, sentir todo el texto, ha sido dicho, cantado, emotivamente comunicado de una manera tan bonita, con una entrega tan grandiosa, es una obra preciosa, con unos actores excelentes y unas voces maravillosas, en verdad con una entrega tan linda que es de disfrutar, uno como actor agradece esa entrega artística y de ese talento que tienen, y que lo demuestran y entregan con tanto cariño”. Finalmente, el actor Sergio Klainer agradeció “por esta noche de teatro que nos han brindado, bravo Mauricio, por ser un digno heredero de la dinastía Roldán Sandoval, has heredado su talento, su pasión por el teatro, te felicito, que Dios te bendiga, que sigas creciendo en esta carrera sagrada para nosotros”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor y productor de “Dorian Gray el musical”, Mauricio Roldán, apuntó que “producir teatro en México, realmente es difícil, llegar a las 50 representaciones de “Dorian Gray” es una gran hazaña, ojalá podamos durar muchas más, nos enseña muchas cosas, es importante que venga a ver este espectáculo que tanto nos ha dado”.