“Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” celebra cinco años de éxito

El productor Alejandro Medina y su elenco contaron con Sergio Mayer e Isabella Camil como padrinos de develación de placa

Arturo Arellano

Hacer teatro en México es toda una aventura, que se convierte en hazaña cuando se logra y en leyenda cuando perdura y más cuando lo hacen con éxito, como es el caso del productor Alejandro Medina, apasionado del arte teatral y quien ha puesto en cartelera varios ejemplos de lo anterior. El más reciente de ellos “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, que el pasado 13 de junio celebró 5 años de representaciones ininterrumpidas, con un elenco conformado por Lourdes Garza, Yekaterina Kiev, Lilli Brillanti, Silvia Ramírez, Kelchie Arizmendi y Liz Clapés, alternando funciones y quienes contaron en esta actuación especial con la presencia de Sergio Mayer y su esposa Isabella Camil como padrinos de lujo.

La función se llevó a cabo con normalidad en el Teatro Legaria, donde ofrecen funciones todos los martes, sin embargo, en esta ocasión las actrices se permitieron estar más relajadas e incluso hacer guiños y bromas a algunos invitados especiales entre el público. Hay que destacar la participación de Lilí Brillanti que con esta obra incursiona en la comedia y también hay que decirlo, le hace falta pulir el ritmo de esta vertiente teatral, ya que el remate de algunos chistes no caen en el momento indicado y la gente no los atrapa. Aún con lo anterior se celebra el avance y desarrollo de la actriz en el montaje.

La obra retrata la historia de tres mujeres que intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa, es una obra con alto contenido humano que reivindica la sexualidad femenina, con enorme sensibilidad y gran sentido del humor. Por medio de sketches, imitaciones, canciones y una saxofonista tocando en vivo es que se desarrolla todo, mientras las actrices representan y platican experiencias de sus respectivas relaciones, con las que el público se identifica en todo momento.

Al finalizar la función, el productor Alejandro Medina, subió al escenario y dijo “es un gran orgullo poder celebrar 5 años, no es nada fácil, menos en este país o tal vez en cualquiera, es toda una hazaña llegar a 1600 representaciones y con teatros llenos. Agradezco a todos lo que lo hacen posible, elenco, staff, producción, pero sobre todo al público, ese que confía en la calidad de nuestro teatro, no sólo del que yo produzco sino del que se hace en México. Cuando empezamos con esta obra fue, porque teníamos un teatro disponible y pensamos en hacer algo más sencillo, que no necesitara muchos recursos visuales, pero si transmitiera un gran mensaje, dimos con esta obra e hicimos una temporada breve, que jamás pensamos llegaría a lo que hoy celebramos”.

Posteriormente, Sergio Mayer agregó: “felicidades a todos, es una obra con la que no dejas de reír. Sin embargo, yo les invitaría a no perder la esperanza porque si existen aún ‘HI’, Hombres Ideales, sólo hay que poner atención”, a lo que Isabella Camil complementó “afortunadamente yo tengo conmigo a mi Hombre Ideal y efectivamente sí existen los hombres con los que te puedes comprometer y ellos se comprometen”, después ya de manera hilarante remató. “Tengo al hombre de mi vida, pero falta la segunda vuelta, puede llegar otro”, lo que detonó una risa general, incluso del actor Sergio Mayer, que dejó ver la extraordinaria relación de confianza y buen humor que lleva con su pareja. La puesta en escena se presenta viernes a las 19:00 horas y 21:00 horas, sábado a las 17:00 y 19:00 horas en el Teatro Legaria.