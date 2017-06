“Per te” es una caricia del alma

El espectáculo teatral y circense es una poesía visual, creación de Daniele Finzi Pasca, que triunfa en su estreno en México y se quedará hasta el 2 de julio

Arturo Arellano

No hay en la escena mundial un ejemplo más perfecto de la conjunción del teatro y el circo, que los espectáculos creados por Daniele Finzi Pasca, productor, actor y extraordinario, maestro del clown, que en está ocasión llegó con su compañía a México, para presentar “Per te”, un espectáculo que literalmente te acaricia el alma, da esperanza en la humanidad a través del arte y sobre todo te invita a liberarte de las armaduras para volver a abrazar a tus semejantes, pues sin armaduras eres más ligero y puedes llegar más alto. La temporada de “Per te” en nuestro país culminara el 2 de julio del año en curso.

La función de estreno se llevó a cabo con una gran expectativa, pues los amantes de este género pocas veces tienen oportunidad de ver algo de calidad con estas características y es que Finzi Pasca es, si no el creador absoluto de este género en que se fusiona el teatro con el circo, sí lo es de un estilo único, en el que por medio de ambas vertientes te lleva a un viaje, en el que es difícil distinguir entre el sueño y la realidad. Inspirado en la decadencia humana, la falta de valores, pero también la gran cantidad de virtudes del hombre, Finzi Pasca brinda escenas mágicas y asegura que es para él más importante “hacer llorar que reir”.

Incluso, en el libro “El teatro de la caricia”, el artista deja claro que “el clown, al menos mi clown, está más interesado en hacer llorar que reír y no porque yo sea alguien triste, sino porque he encontrado que en hacer llover en los ojos del espectador, está un gran vehículo para dar mi mensaje”. No obstante “Per te”, si bien está cargado de esa melancolía, también tiene momentos de humor exquisitos, a cargo de cada uno de los personajes en escena como “Puma”, “Poeta” y el resto de la compañía que son más bien una familia, que según la trama del show, están preparando un espectáculo que se estrenará pronto, es entonces que el público se encuentra en medio de los ensayos y preparativos para este supuesto estreno.

El circo y los payasos (clowns) tienen un rol muy importante, aunque no se esperen ver narices rojas o maquillaje grotesco, pues éste no es el estilo de Finzi Pazca, que más bien es sutil, detallista y bastante sentimental, pues entre acto y acto logra una pincelada de asombro que la gente agradece y el alma guarda. Se arranca con la compañía portando trajes de guerrero medieval, mientras una mujer explica que todos deben ir a una batalla, aunque no quieran, es entonces que uno de los caballeros se desprende del grupo y se hace de un aro gigante, al cual refiere como su caballo, así que lo monta y hace increíbles piruetas y giros aferrado del artefacto de acero.

Valiéndose de un círculo de ventiladores alrededor del escenario logran efectos visuales hermosos, haciendo volar entre otras cosas: telas, pelotas, nieve artificial, periódicos y todo elemento que enriquezca la escena en turno. Como lo fue en el caso de un increíble malabarista que se posicionó en el escenario para hacer juggling con 8 esferas luminosas, mientras a su alrededor danzaban dos mujeres con bellos vestidos. Lo mismo se pudo ver una pareja de enamorados volando en telas españolas al ritmo de una pieza sutil de tango, dejando maravillados a todos los presentes. Otro de los actos más impresionantes fue el de contorsionismo, en el que el protagonista da lo mejor de sí y muestra sus mejores trucos a dos payasos difíciles de impresionar, lo cual da como resultado una escena bastante graciosa.

La poesía también es parte fundamental, no sólo de “Per te”, sino de toda la creación de Finzi Pasca a lo largo de su carrera, pues tiene en su haber infinidad de espectáculos, los más sobresalientes: “Corteo” que hizo para el “Cirque du Soleil”, “Ícaro” de su compañía y “Te amo” también de su compañía. Este show en turno se quedará en el Centro Cultural Teatro 1 hasta el 2 de julio, con funciones viernes 20:30 horas, sábado 16:30 y 21:00 y domingo 13:00 y 18:00 horas.