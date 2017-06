“Más allá del invierno”, de Isabel Allende

Plaza & Janés

Más allá del invierno es una de las historias más personales de Isabel Allende: una obra absolutamente actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América de hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades.

Evelyn Ortega una joven y frágil guatemalteca, que ha llegado de manera ilegal a los Estados Unidos, sufre un pequeño accidente al chocar el coche que conduce contra el de Richard Bowmuster, un profesor universitario torturado por su trágico pasado. Richard decide acoger en su casa a la joven, paralizada, presa del pánico, y le pide ayuda a su vecina, inquilina y colega de universidad, Lucía Maraz, una chilena madura, vital y optimista. Lo que en apariencia es un hecho fortuito e intrascendente desembocará en una aventura que no olvidarán jamás cuando descubran que en el maletero del coche de Evelyn se halla el cadáver de una mujer. A partir de ese momento, los tres personajes se verán unidos en un hilarante, rocambolesco y tormentoso viaje a través del estado de Nueva York para deshacerse del cadáver. El viaje será más largo de lo previsto y juntos tendrán que sobreponerse a las adversidades, tanto las externas —los temporales de nieve no cesan, deshacerse de un cadáver no es tan fácil como parece— como las más íntimas, que conforman su identidad, su biografía y sus anhelos. Durante el trayecto, sin que el mal tiempo y las tormentas de frío y nieve den tregua, compartirán los hitos de sus vidas —las sombras de su pasado— y se ayudarán mutuamente a enfrentarse, con humor pero también con amor, a su propia realidad.

Por un lado, conoceremos la historia de Lucía, quien, a pesar de su edad y sus desengaños, no ha perdido la esperanza de alimentarse de las fantasías propias de la juventud y de sobrevivir al duro invierno de su vida: la ausencia de su padre, la desaparición de su hermano durante la dictadura militar, un desengaño amoroso, la cruel enfermedad o al eterno exilio. Por otro lado, el relato de Evelyn nos acercará a la miseria de su país, a la violenta y dramática realidad de la emigración ilegal, que le hizo llegar de manera clandestina a Estados Unidos. Y finalmente, nos adentraremos en la vida de Richard, un profesor de universidad de apariencia taciturna, gentil y discretamente generoso, que vive de manera rutinaria y apática una existencia tormentosa hasta que la presencia de Lucía altera por completo sus expectativas.

Sus vidas se verán irrevocablemente entrelazadas en la aventura más difícil de todo ser humano: enfrentarse al largo invierno y abrazar con fuerza el —irresistible— verano invencible que siempre nos ofrece la vida.

“La ninfa de porcelana (Un cuento para colorear)”, de Isabel Allende

Plaza & Janés

Un maravilloso libro de colorear para adultos de Isabel Allende. Ilustrado por Ana de Lima, está especialmente pensado para que lo disfruten personas de todas las edades.

Bienvenidos a la historia de un hombre gris, cuya vida da un maravilloso vuelco un día de otoño: ha conocido a alguien. Pero no es un alguien cualquiera. Es una ninfa llamada Fantasía, que parece decidida a dar color a su vida.

«Don Cornelio siempre ha ocupado un lugar distinguido en mi corazón. Cuando lo conocí era un caballero miope, vestido con un traje gris con catorce bolsillos. Vivía en una pensión de mi barrio y nosotros, sus vecinos, ajustábamos los relojes cuando él pasaba por la mañana. Jamás se adelantaba ni atrasaba. Salía a las ocho y tres minutos en punto, echaba a andar hacia la esquina midiendo los pasos, y tomaba el autobús a su trabajo.»

Siguiendo sus pasos, no solo verás con otros ojos el mundo que nos rodea, sino que podrás dar rienda suelta a tu imaginación y liberar al artista que llevas dentro.

Y disfruta además del audiolibro de este cuento narrado por Isabel Allende mientras coloreas.

Las regalías de la autora correspondientes a esta obra se destinan íntegramente a la Fundación Isabel Allende (isabelallendefoundation.org), cuya misión es ayudar a mujeres y niñas de alto riesgo.