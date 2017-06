Maite Perroni se vuelve “Loca”

La actriz y cantante decide incursionar en el género urbano, lanzando sencillo junto a Cali y Dandee

Arturo Arellano

Luego de su exitoso paso por RBD hace ya casi 10 años, Maite Perroni ha logrado consolidar una carrera como actriz y cantante, desprendiéndose de las etiquetas y prejuicios en torno a su participación en aquel grupo juvenil. Ahora lanza “Loca”, un tema en complicidad con Cali y Dandee, en el que se permite incursionar en el género urbano. Si bien esto es un poco alejado de la imagen con la que se dio a conocer, Maite asegura que desde el lanzamiento de su anterior disco “Eclipse de luna” en 2013, su preocupación es experimentar en cada uno de los ritmos latinos.

Con este nuevo sencillo de la mano, Maite Perroni llegará al Zócalo de la Ciudad de México este 24 de junio, para presentarse con un show en el cierre de actividades, de la marcha por el orgullo LGBT, de lo cual platicó en conferencia de prensa “Me siento muy orgullosa de que me hayan tomado en cuenta para participar en un evento tan importante, que implica a la vez mucha responsabilidad, porque es ir a dar no sólo diversión sino un buen mensaje. Lo hago con todo el respeto, el entendimiento y la fuerza que este sector tiene, es muy importante que como sociedad, salgamos y los acompañemos en esta búsqueda, no de la igualdad, sino del respeto consciente”, dijo y agregó que su presentación será de aproximadamente 40 minutos en el escenario que se ubicará en la plancha del Zócalo.

En relación a “Loca” junto a Cali y Dandee. “Ha sido un proceso muy enriquecedor, del que no estoy muy alejada, pues desde mi disco ‘Eclipse de luna’, mi interés ha sido ser una cantante latina, experimentando en todo este tipo de ritmos, si recuerdan en aquel disco había, balada y pop, pero también bachata y vallenato. Ahora se ha dado la oportunidad de una manera más natural de hacer algo en urbano, qué mejor de la mano de dos expertos en el tema que además son grandes compañeros y muy talentosos”. Lo mismo indicó “Quisiera que en mi carrera pueda tener la libertad de abordar distintos géneros con la calidad y el respeto que cada uno merecen. De modo que hacer urbano no es sólo por tendencia o porque funciona, sino porque tuvimos la visión como compañía de emprender esta nueva etapa”.

Agregó que “el tema trata de cuando estás en una relación que ya no funciona tan bien como al principio, entonces llega ese alguien que te mueve el tapete, que podría darte una nueva visión del amor, otra oportunidad. Sin embargo, tú entras en conflicto y no sabes si quedarte, por costumbre, compromiso o lo que sea, o atreverte a vivir un nuevo amor, otra historia. Incluso en el video es lo que se muestra y el final lo dejamos abierto, no se sabe cuál es la decisión del personaje, si quedarse o irse, eso es bien interesante porque la gente puede deducir su propio final”.

Finalmente, al cuestionar si ve como una posibilidad el reencuentro de RBD, respondió “Si se hace bien, están todas las piezas necesarias dispuestas a trabajar el proyecto, si participamos los seis, sin duda sería una oportunidad que no dejaría pasar, si lo haría, sin embargo, no sé qué tan fácil sea que suceda, Annie acaba de tener un bebé, Cris está en un proyecto muy padre de teatro, Poncho arrancó nueva temporada del ‘Exorcista’ en Netflix, cada uno está viviendo un momento diferente y especial a nivel profesional, yo tengo esto, así que no se realmente si se dé. Aunque repito, si están todos y se hace en serio, sin duda participaría”. Tanto el audio como el video de “Loca” ya están disponibles en todas las plataformas digitales, mientras que la presentación del mismo, la hará Maite el próximo 24 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.

Maite Perroni está feliz porque el video oficial de “Loca” tiene más de 8 millones de vistas y se encuentra dentro del Top 50 de Spotify