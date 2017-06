De pena ajena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Uno de los peores martirios es el que sufre quien se siente ignorado. De ahí que quien lo sufre no pocas veces cae en el ridículo, al intentar por todos los medios llamar la atención de quien necesita una respuesta.

Para el urgido, el silencio del otro es, sin duda, desesperante.

Hoy ese es el caso de Ricardo Monreal, quien a pesar de enviarle a Andrés Manuel López Obrador todos los mensajes posibles, éste simplemente no lo pela.

Y la verdad ya da pena ajena ver cómo el ex gobernador de Zacatecas, ex priísta y ex perredista, delegado actual de la Cuauhtémoc, autopostulado prospecto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tiene al menos un par de semanas en que no hay día que a través de un medio (diario, radio o TV) le diga a AMLO que a él le urge que ya le diga si va o no como candidato de Morena a pelear por el cargo que hoy ocupa Miguel Ángel Mancera.

Ayer mismo, seguramente promovida por alguien cercano al delegado, El Universal retoma una entrevista que le hizo durante la mañana Luis Cárdenas para MVS, donde por enésima vez Monreal dice que “Si AMLO me dice que no voy por la CDMX, lo aceptaré”.

En esa información se indica que Monreal dice que lo han buscado de otros partidos para ocupar esa candidatura, pero que les ha respondido que él no será candidato de un frente opositor para el Gobierno de la Ciudad de México, porque después de brincar por tantos partidos, no está dispuesto a iniciar un nuevo proyecto político.

Por supuesto que el delegado no aclara qué partidos le han propuesto lo del frente opositor.

Después de este comentario Monreal afirma que él “nunca traicionaría” a López Obrador, porque él no es un ambicioso sin escrúpulos.

A todo esto, sigue su declaración máxima: “que él sólo tiene un plan “A”, que es ser el candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad”, aun cuando indica que, “si eso no pasa… mi vida no se va en eso”.

Sin embargo, el domingo anterior, luego de presentar públicamente su propuesta de Ciudad Metropolitana rumbo a 2050, que no fue otra cosa que su proyecto de campaña por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Monreal adelantó que no pasará de septiembre cuando decida si dejará la Delegación Cuauhtémoc para ir por la candidatura de Morena al Gobierno capitalino.

La obviedad indica que por más mensajes que Monreal le manda a López Obrador, este simplemente lo ignora.

Mientras tanto los otros dos prospectos de AMLO (a saber: la científica y delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, líder formal de Morena en la CDMX), aguardan calladitos lo mismo: que el tabasqueño decida cuál de los 3 tendrá su candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo a los círculos internos, los verdaderamente cercanos a AMLO —entre quienes están sus hijos-, advierten que las preferencias del Jefe de todos está por Claudia.

Eso lo sabe Monreal, y por eso desespera más.

Por lo pronto sus mensajes y tonos de su angustia dejan en claro que, como todos lo sabemos, en Morena no existe ni la democracia ni un sistema institucional de reparto de posiciones, sino una simple y llana autocracia.

AMLO es quien da y quita. Nada más.

Monreal no tiene ninguna otra instancia a la que acudir. Pobre tipo. De ahí su insistencia en señalar que él no traicionará al tabasqueño. No le jura ser eficiente o altamente profesional, no le promete buscar el bien social, sino ser leal.

Por lo pronto lo que a mí me queda claro con todo esto, es que Monreal no será el candidato.

Hoy inicia la gran pelea

Hoy los ojos de la política nacional estarán puestos en la sede nacional del PAN.

Ahí habrá un aquelarre al que fueron convocados los que un reconocido y siempre bien informado columnista de derecha calificó como la “suprema instancia directiva del blanquiazul”, es decir los representantes de los poderes fácticos del conservadurismo mexicano.

Todos ellos y la directiva formal encabezada por el queretano Ricardo Anaya iniciará un proceso de reflexión para la toma de decisiones.

De ahí saldrá el método y los tiempos para el lanzamiento del candidato presidencial del PAN para el 2018.

De ese encuentro surgirán además las bases de lo que será la plataforma electoral panista y de si se buscará o no la tan llevada y traída alianza con el PRD.

Ahí estarán los representantes de los aspirantes abiertos y ocultos a esa candidatura: Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Corral, Miguel Márquez y hasta Luis Ernesto Derbez.

El conglomerado advierte que Ricardo Anaya no la tendrá fácil para sacar adelante su postulación. Va a ser muy complicado que no se desborden las pasiones ya que todos han señalado a Anaya como un obsceno manipulador de estructuras y recursos partidarios.

Todo indica que está puesto el tapete de la fractura. No se puede ignorar que Margarita Zavala ya se saltó la barrera y anda en campaña por el país, pero sobre todo que ya advirtió que ella no va a acompañar al PAN en el 2018, “si éste renuncia a sus principios”.

Es decir, si los reunidos hoy en el CEN de Acción Nacional se inclinan a favor de Anaya.

La obviedad indica que si esto ocurre Margarita no se irá sola del PAN, sino que podrían acompañarla otros del grupo de aspirantes y con ellos muchos panistas de base.

El caso es que el asunto pinta mal para el PAN.

Vacuna anti ataques

Carlos Gutiérrez García, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, urgió ayer al Congreso a definir una Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, que permita vacunar a México en contra de los múltiples delitos informáticos que se cometen en la Red y garantice operaciones más seguras a los usuarios, muchos de ellos instituciones del Estado y toda clase de empresas e instituciones no gubernamentales.

El legislador de Nueva Alianza consideró necesario “robustecer el marco jurídico y una política de Estado que permita garantizar que los consumidores estén protegidos contra ataques y delitos cibernéticos, y que sus derechos sean respetados”.

Subrayó que tan sólo en 2015, casi 90% de los ataques cibernéticos tuvieron motivaciones financieras o de espionaje.

El incremento de estos delitos, dijo, hacen “urgente sumar esfuerzos desde los tres órdenes de gobierno, el Legislativo, la iniciativa privada y la sociedad civil para construir de manera integral una estrategia nacional donde todos contribuyamos a frenar este tipo de delitos que dañan la economía del país”.

La Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, advierte que las pérdidas que se generan por los delitos cibernéticos suman más de los 3 mil millones de dólares anuales, lo que coloca a nuestro país en el lugar 17 a nivel mundial de ciberdelitos.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa