El viacrucis de los Calderón

Augusto Corro

La guerra fallida contra la delincuencia organizada por el entonces presidente Felipe Calderón, no se olvida. Siempre que hay una posibilidad se lo recuerdan.

Por ejemplo, en Cancún le gritaron asesino, mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Caribe.

Reventaron la reunión integrantes de la Coordinación de Padres y Madres de Familia en Defensa por la Nación y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

De acuerdo con la información, los activistas encararon con cartulinas y gritos al todavía panista Calderón.

El ex presidente intentó mantener la calma, pero perdió los estribos y acusó a un par de mujeres que le imputaban los miles de muertos durante su sexenio.

Las protestas, pues, se multiplicarán porque Calderón y su esposa se expondrán ante innumerables públicos en su campaña política para regresar a Los Pinos. Pero a Margarita y Felipe parece no importarles el desprestigio. Parece que el lunes fue mal día para los esposos Calderón. En Sinaloa dos hombres armados y encapuchados asaltaron al equipo de avanzada de Margarita. Les robaron celulares, carteras y relojes.

En San Luis Potosí, la aspirante a candidata presidencial inició su precampaña en medio de gritos de “¡asesina!” cuando intentó rendir homenaje ante el monumento a Salvador Nava Martínez, ilustre potosino.

A la esposa de Calderón la relacionan con una prima de Hermosillo, Sonora, Marcia Gómez del Campo, socia de la guardería ABC, donde se registró un incendio que cobró la vida de 49 niños.

Siempre se dijo que la ex primera dama se valió de sus influencias para ayudar a su familiar a eludir la justicia. El viacrucis de los Calderón apenas empieza. La ambición por el poder no les permite abrir los ojos ante la realidad y ver los resultados de su guerra fallida contra la delincuencia organizada.

LA GUERRA PERSONAL

En Acción Nacional se intensificará el enfrentamiento entre los panistas que aspiran a la candidatura presidencial.

Mañana jueves se efectuará la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de ese partido. Se hará un balance de los resultados de las recientes elecciones estatales.

Ricardo Anaya tendrá que explicar y convencer de sus derrotas, principalmente la que atañe al Estado de México. En esa entidad las preferencias electorales llevaron al PAN al cuarto lugar. Así pues, el dirigente blanquiazul llegará con una imagen abollada a rendir cuentas ante la citada comisión.

También en esa reunión se tratará de definir la fecha para tratar el tema del candidato o candidata a la Presidencia de la República. Anaya, que tiene el manejo del partido asistirá con todo preparado para evitar que prospere cualquier idea de Margarita que la beneficie en la carrera por la candidatura.

Son tres los blanquiazules que buscan representar a su partido en la contienda electoral: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya.

PERSIGUEN A CÉSAR DUARTE

Por fin, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, por desviar cantidades millonarias de pesos hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El hecho no es una novedad. Aunque no deja de extrañar que esta acusación sea menor a otras que pesan sobre el ex mandatario, como la relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito.

Duarte llegó de la iniciativa privada como propietario de una empresa de venta de coches seminuevos y terminó su mandato en Chihuahua como socio de un banco.

El gobernador de aquella entidad, Javier Corral, dijo que Duarte es prófugo de la justicia y que se esconde en Texas. Informó que ya solicitó al gobierno de Estados Unidos la detención y extradición del político.

César Duarte se suma a la lista de ex mandatarios perseguidos por la justicia debido al saqueo de los recursos públicos. Javier Duarte, el veracruzno, está en Guatemala, en espera de su deportación. Roberto Borge, el quintanarroense, se encuentra preso en Panamá. ¿Quién sigue?

JORNALEROS POBRES

El panorama de injusticia en Oaxaca viene de muchos años atrás. El abandono del campo y la falta de industrias tienen a los oaxaqueños sumidos en la pobreza. Para conseguir recursos económicos emigran a otras entidades y a Estados Unidos (EU).

A los sitios que llegan les esperan horas de trabajo y el clima y las condiciones insalubres que los enferman, pues trabajarán como jornaleros, de sol a sol y expuestos a cualquier tipo de enfermedades.

En Guanajuato, un brote de tosferina cobró ya la muerte de una persona y tiene a un menor hospitalizado.

Los habitantes de las comunidades guanajuatenses pidieron a las autoridades una mayor atención a la situación sanitaria de los trabajadores agrícolas, que viven en condiciones infrahumanas.

