Delincuencia común

Desde el portal

Ángel Soriano

En Culiacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se refirió a uno de los problemas que han dejado de lado pero que constituye uno de los más graves que enfrenta la sociedad, como es la delincuencia común.

Generalmente se da prioridad a la delincuencia organizada por el impacto de sus acciones delicuenciales y por la cuantía de recursos y armamento que manejan, no así a los casos de robos a casa habitación y vehículos.

Reunidos en la capital de Sinaloa los responsables de la seguridad interna, el titular de la Segob destacó que la sociedad exige resultados.

Y es precisamente esa entidad la sede de los más espectaculares enfrentamientos entre delincuentes y efectivos del Ejército y de corporaciones policiacas de todos los niveles.

Está pendiente el caso de Javier Valdez, entre otros ejecutados por la delincuencia organizada, en los estados donde operan los cárteles de la droga.

En el caso de la delincuencia común, es parte del panorama urbano en la Ciudad de México: vehículos despojados de sus llantas y dejados sobre ladrillos o maderas; nadie, pese a los inmensos recursos públicos que se destinan a seguridad, ha logrado la detención de estos delincuentes; las delegaciones, en el caso concreto de la Benito Juárez, han colocado alarmas y lámparas, las cuales también son robadas.

De la gran cantidad de edificios que se construyen, quedan al descubierto casas y unidades habitacionales colindantes con los predios en construcción, por donde saltan los albañiles (de ninguna manera es generalizada esta actitud) o se introducen los delincuentes son gran facilidad, provocando alarma y desosiego en las familias; tampoco se ha logrado hacer nada.

La delincuencia común actúa con gran libertad, en tanto los mandos policiacos combaten a la delincuencia organizada. Bien hace el titular de la Segob en alertar por este rubro descuidado.

TURBULENCIAS

Venezuela va para largo

En Cancún, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que una declaración contundente del organismo no resolverá la crisis en Venezuela y que ésta continuará por mucho tiempo, por lo que si bien es necesario que se manifiesten en favor de los derechos humanos, la democracia, la defensa de las instituciones, el estado de Derecho, y se abra el diálogo y la concordia, la profundidad de la crisis no tiene solución a corto plazo…El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó de manera enérgica la agresión de la que fue objeto el titular del organismo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, ocurrida en el contexto de la conmemoración del primer aniversario del ataque policiaco a manifestantes en Nochixtlán, Huitxo y Hacienda Blanca e invitaron al líder David Venegas y a su colectivo a exponer sus inconformidades en la DDHPO para darle el cauce institucional y procurar una solución adecuada…El ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala también fueron objeto de agresiones por parte de provocadores que rehúsan la vía civilizada para dirimir diferencias y recurren a la violencia para amedrentar a los adversarios; se debe parar este tipo de hechos o de lo contrario el ambiente preelectoral del 2018 será escenario de mayores conflictos de los que ya vive el país…

