Sector inmobiliario duplicó inversión en 5 años: EPN

Pasó de 16 a 32 mil millones de pesos

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en este sexenio se ha duplicado la inversión en el sector inmobiliario al pasar de 16 a 32 mil millones de pesos, aunque las expectativas es que continuará creciendo aún más para 2018.

Al encabezar el Encuentro con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.C. (ADI) denominado Impulsando la inversión inmobiliaria en México, el mandatario dijo el gobierno federal contribuye en hacer más accesible la adquisición de vivienda.

Aseveró que “esta infraestructura inmobiliaria es la proyección del desarrollo que México está teniendo. Si no viéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como lo estamos apreciando, significaría que como país no estamos creciendo, que no está habiendo un avance económico, social, político, y México lo está teniendo.

“Ustedes como desarrolladores inmobiliarios han hecho una apuesta muy alta a partir de lo que visualizan México tiene hacia delante”, apuntó en el acto efectuado en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.

Indicó que las inversiones anunciadas en diversos sectores contribuyen a que hoy existan índices de crecimiento superiores a las expectativas que se tenían, incluso cuando al inicio de este año se advertía un escenario complejo.

“Sin embargo, hoy podemos ver con satisfacción que el ritmo de crecimiento que México ha tenido en el primer cuatrimestre es mayor al que los analistas esperaban: de 2.8 por ciento”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

Destacó que distintos sectores de la economía están creciendo por encima del promedio nacional, y que “sin duda, el sector inmobiliario está teniendo un crecimiento bastante mayor”.

Para hacer exitosos todos estos proyectos se requiere de estabilidad económica, certeza jurídica y un marco regulatorio propicio, y “mi gobierno es consciente de la responsabilidad que le corresponde para asegurar que esas condiciones y estoy seguro que hemos venido acreditando este esfuerzo para este propósito”.

En este sentido, expuso que dio indicaciones a los titulares de las distintas dependencias para que “redoblen esfuerzos y actúen de manera coordinada con el fin de facilitar un desarrollo exitoso de la inversión privada y de las actividades productivas”.

Enfatizó que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo para hacer más accesible la adquisición de vivienda para las familias mexicanas, y una muestra de ello es que el Fovissste aumentó 32 por ciento el monto promedio de sus créditos e incrmeento el universo de beneficiaros para incluir a grupos que no tenían acceso al crédito.

En tanto, el Infonavit ha otorgado 2.5 millones de créditos, y se espera que al término de su gobierno, uno de cada tres créditos de este instituto se haya otorgado durante esta administración.