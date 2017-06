Fergie firma un acuerdo global con BMG

“Este es el siguiente capítulo en mi carrera, que me permitirá tener la independencia suficiente para evolucionar, tanto como artista y emprendedora”, señaló la ganadora del Grammy

BMG se enorgullece de anunciar que ha iniciado un acuerdo global con la ganadora del Grammy, artista multiplatino Fergie, a través de su recién formado sello discográfico, Dutchess Music.

Double Dutchess será el más reciente lanzamiento de Fergie desde su debut en el 2006 con el disco The Dutchess. Nueva música se espera sea lanzada hacia finales del verano de este año.

“Esta nueva etapa, que incluye comenzar con mi propio sello discográfico y crear una alianza global de la mano de BMG, es un sueño hecho realidad. Es la oportunidad de lanzar un nuevo disco y de ayudar a desarrollar nuevos artistas. El siguiente capítulo en mi carrera que me permitirá tener la independencia suficiente para evolucionar tanto como artista y emprendedora”. “BMG tiene un increíble legado dentro de la industria musical y espero poder trabajar muy pronto de la mano junto a su tan experimentado equipo creando nueva música, construyendo grandes momentos y mucha magia”.

El primer disco solista de Fergie que se lanzó en el 2006, debutó en el No. 2 de la lista 200 de Billboard y pasó 94 semanas dentro del chart. The Dutchess vendió 7.2 millones de discos en el mundo y más de 29 millones de sencillos. El disco incluía tres No. 1 que entraron en el Hot 100 Tracks: ‘London Bridge,’ ‘Glamorous,’ y ‘Big Girls Don’t Cry,’ así como 5 temas Top 10: ‘Fergalicious’ y ‘Clumsy.’ En el 2014, lanzó el single multiplatino ‘L.A.LOVE (la la).’ Durante el verano del 2016, Fergie lanzó su sencillo oro titulado: ‘M.I.L.F. $’ el cuál debutó en el Número 2 en el chart de ITunes y ha generado a la fecha más de 170 millones de views en Youtube / VEVO. ‘Life Goes On,’ fue nombrado como “essential” por la revista Entertainment Weekly, mientras que “Vice-Noisey” la nombraron como el “Track Rave Perfecto”. Como vocalista, Fergie ha lanzado una gran cantidad de discos de la mano de The Black Eyed Peas, junto a quienes ella ha vendido más de 35 millones de discos y más de 60 millones de sencillos a nivel mundial.

Zach Katz, presidente de MKT & Repertorio dijo: “Fergie forma parte del selecto grupo de artistas que continúan evolucionando y redefiniendo el significado de originalidad. Desde su delicado sentido de la moda, creatividad y su posición dentro de la cultura pop, es simple… sólo existe una Fergie”.

Jon Cohen, vicepresidente Musical en BMG señaló: “lo que Fergie ha entregado con Double Dutchess es tan inventivo que la redefine también como artista. Su importante y prolífero perfil han hecho de nuestra colaboración una de las más emocionantes para el grupo BMG y no podemos esperar para mostrarlo al mundo”.