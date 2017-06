¿Los independientes “pintan”?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las que todo hombre posee muchas; no sobre tus pasadas penas, de las que todos tienen algunas.

Charles Dickens (1812-1870) Escritor británico.

Los políticos afiliados a partidos no quieren reconocer el hartazgo de la ciudadanía por los resultados que ofrecen en la administración pública. Prefieren, como los avestruces, esconder la cabeza mientras dejan a la vista de todos, la parte más voluminosa de sus cuerpos.

Por ello, no hay que perder de vista a los candidatos independientes que están haciendo su luchita, para obtener el boleto para la elección presidencial. Excepto, Jaime Rodríguez “El Bronco”, todos carecen de recursos para enfrentarse a los partidos políticos, simplemente porque no tienen acceso a los presupuestos.

Sin embargo, tendrán en ese proceso electoral relevancia. “El Bronco”, es el más conocido, debido a haber ganado como ex priísta e independiente la gubernatura de Nuevo León y poner a cada rato, en jaque, al ex gobernador Rodrigo Medina. Sin embargo, en el gobierno neoleonés ha sido una completa decepción.

En cambio, el independiente de corazón azul, Pedro Ferriz de Con, ex conductor de un programa de radio, cuenta con varios seguidores luego de agredir verbalmente al presidente Enrique Peña Nieto en las redes sociales. Este es el más puro estilo de algunos “youtubers”. Sin embargo, es hígado y pocos argumentos.

Pero, hay una figura que aparece en el horizonte. Se trata de Armando Ríos Piter, quien es senador por Guerrero y cuenta con una sólida estructura académica itamita (compañero de Luis Videgaray y otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto) y estudios de posgrado en el extranjero. Además, se separó del PRD ante las posturas adoptadas en materia de política y económica, además de su manejo interno. Armando Ríos, poco a poco se perfila como aspirante independiente y no será difícil que logre el número de firmas necesarias para poder aparecer en las boletas electorales. Además, en septiembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral presidencial del 2018, habrá tenido un equipo de colaboradores para impulsar su candidatura.

Otro candidato independiente, prefirió dejar la aspiración para apoyar a “El Jaguar”, como le conocen en Guerrero. Se trata de Jorge Castañeda, quien tenía un buen posicionamiento en el handicap presidencial.

Por esto, y otras cosas más, no pierdan de vista a los independientes que son la opción ante el hartazgo que provocan los partidos políticos. Y, de los independientes, a Ríos Piter.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer, te platiqué estimado lector acerca del conficto que vive la Concanaco. Un presidente que no puede entregar su posición debido a un aparato que traba cualquier proceso de elección y una autoridad como Economí,a de Ildefonso Guajardo que se niega a intervenir a esa organización. Esto nos lleva a la reflexión: es urgente que las autoridades, que canalizan recursos públicos a ese tipo de organizaciones, sean revisadas sus finanzas con gran escrúpulo. Además, no deben darle dinero a esas “instituciones”. Los recursos fiscales deben estar destinados a la sociedad, no a sindicatos empresariales, que ya bastante dinero le cobran a sus asociados. *** El gobierno de San Luis Potosí, que encabeza Juan Manuel Carreras, liquidó el 46.6% del crédito por 750 millones de pesos, que contrato el ex gobernador Fernando Torranzo, para atraer a la BMW. Espera Carreras liquidar la deuda totalmente en el 2021, antes de terminar su gestión, mientras que la BMW iniciará operaciones en el 2019. Extraño negocio que no le deja dividendos al gobierno potosino. *** La considerable reducción de deuda de Cemex y sus resultados más fuertes de lo esperado durante el primer trimestre de 2017, aunado a sus planes para continuar desendeudándose, motivó a S&P a calificar positivamente a la cementera presidida por Rogelio Zambrano. Como parte de los planes de reducción esperan que tenedores de sus notas convertibles con vencimiento en 2018 conviertan alrededor de 325 millones de dólares, lo que se traduciría en una reducción de deuda adicional.

AL FINAL DE CUENTAS: HR Ratings presenta datos de la administración del municipio de Zumpango, Estado de México, que preside Pablo Higareda, que muestran inestabilidad en su administración. Considera que los ingresos asignados al pago de un crédito con Banobras por 135 millones de pesos, podrían disminuir en un periodo de 13 meses. Aunque el pago de dicho crédito está asegurado con el Fondo de Reserva. El municipio tiene contratado otro crédito con BBVA Bancomer, que está en las mismas condiciones. Riesgo, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Impulsa el ISSSTE, que dirige Reyes Baeza, un movimiento nacional para que la juventud resalte y exprese en imágenes, acciones a favor de la equidad y no discriminación. Así, jóvenes de 12 a 29 años podrán participar con fotografías de celular o cámara y ganar premios desde 5 mil hasta 70 mil pesos, según categoría y lugar. El jurado calificador está integrado por Yolanda Andrade, Pedro Tzontémoc, Lorena Campbell, Nacho Guerrero y Juan Carlos Valdez. El escultor Rodrigo Sierra donará dos esculturas de Timo para los primeros lugares.

