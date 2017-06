A 50 años de carrera, Los Babys siguen siendo de oro

Carlos y Enrique Ávila Aranda, en conjunto con Carlos Ávila Hernández, reviven el concepto musical y lanzan disco con duetos

Arturo Arellano

La legendaria agrupación Los Babys, cuyo nombre vale oro, lanza un nuevo material discográfico: “Tributo a Los Babys” con el que se suma a la lista de artistas que se reencuentran para trabajar sus éxitos de antaño acompañados de grandes invitados especiales.

Carlos y Enrique Ávila, miembros originales del grupo, suman a Carlos Ávila Jr. para dar nueva vida al proyecto y darse a conocer con las nuevas generaciones. El disco “Tributo a Los Babys” cuenta con la participación de Carlos Rivera, Gloria Trevi, Pandora, Yuri, Aleks Syntek, Marco Antonio Solís y otros, y ya está disponible en todos los formatos.

Para dar más detalles al respecto, los miembros del grupo, ofrecieron una rueda de prensa, en la que de entrada agradecieron “a Sony Music México por esta oportunidad que no vamos a desaprovechar, pues llevamos mucho tiempo lejos de los medios de comunicación y no por falta de trabajo, sino todo lo contrario nos la pasamos viajando y dando conciertos. No obstante ahora tenemos la bendición de esta nueva producción y la seguiremos disfrutando mucho, ya que ha sido un verdadero agasajo desde el momento de grabar junto a estos grandes artistas”, dijo Carlos Ávila Jr.

Carlos Ávila padre, explicó que “la idea inicial de Los Babys era hacer un disco instrumental, con temas clásicos y algunos nuevos, sin embargo mi sobrino Armando Ávila tuvo la idea de hacer esto que es una especie de tributo a nuestras canciones, que son éxitos de los sesentas, setentas y algunas más actuales. Él se encargó de elegir y convocar a esta gran lista de artistas que nos hacen el honor con su talento de participar en el disco y es porque ya antes ha trabajado con ellos como productor. De este modo también es quien produce nuestro disco y estamos muy satisfechos con lo que se ha logrado”.

Recalcó también que “no podemos decir que un dueto sea mejor que el otro, de ninguna manera, pues todos han puesto lo mejor de su talento para nosotros”, sin embargo, Enrique Ávila se dijo principalmente mocionado con “Carlos Rivera por ejemplo, que hizo un trabajo excepcional, cantó ‘Sabotaje’ y pareciera que fuera un tema que lleva cantando toda su vida, porque lo hizo muy hermoso. En tanto ‘¿Por qué?’ es una canción que no podía cantar nadie más que no fuera Marco Antonio Solís, que fue compañero de nosotros en muchos escenarios, cuando estaba con Los Bukis y que brillaban en la escena grupera”.

Con el interés de gustar tanto a su público cautivo como a las nuevas generaciones, incluyen también a artistas como Alejandro Marcovich y Paco Huidobro, con quienes interpretan “Ghost Riders In The Sky” y de lo cual Carlos Ávila padre comentó “es un tema extraordinario, quiero destacar que Los Babys empezamos siendo parte de la ola del rock & roll de los sesentas, en la parte del rock instrumental. Entonces para este disco decidimos grabar ‘Jinetes en el cielo’ junto a dos grandes estrellas del rock actual y debo decir que se logró una batalla de guitarras increíble, lo disfrutamos mucho”.

Finalmente, agradecidos, emocionados y confiados del éxito de este material, dijeron pretender “un concierto en el Auditorio Nacional por los primeros días de diciembre, sin embargo esperamos a que la gente lo haga posible”, concluyeron.