Trump y su fijación mental

Punto por punto

Augusto Corro

El presidente Donald Trump ahora quiere que su muro fronterizo se pague solo. ¿Cómo? Pues, con un recubrimiento de paneles solares que produzcan energía.

“Bastante imaginativo, ¿verdad? Ha sido idea mía”, dijo el titular de la Casa Blanca.

En otra ocasión, el presidente expresó que la barda fronteriza podría funcionar como un generador de energía debido a que es uno de los lugares “donde la energía solar funciona realmente bien”.

Trump no quita el dedo del renglón. Quiere la construcción del muro fronterizo, a pesar de la inconformidad de propios extraños en Estados Unidos (EU) y México.

El republicano poco o nada le importa las críticas. Ahora, se enfrenta a uno de sus peores momentos desde que asumió el cargo de presidente.

Detuvo la normalización de las relaciones de EU con Cuba, con China tiene un pleito sin límite de tiempo, con Kim Jong-un de Corea del Norte libra una lucha de pronóstico reservado; además, no encuentra la manera de sacudirse la investigación sobre la incursión de los rusos en el proceso electoral que ganó al derrotar a la demócrata Hillary Clinton.

Son pues, múltiples conflictos a los que se debe agregar su campaña migratoria contra los indocumentados, a todas luces injusta e inhumana. Como se ve, Trump se encuentra en un callejón sin salida, con la posibilidad de un juicio político por obstrucción a la justicia.

En México nos damos cuenta que la construcción del muro de la ignominia no será de la noche a la mañana. Aún faltan detalles importantes que bien podrían retrasar o evitar el levantamiento de la barda.

Mientras, la imagen del millonario se debilita ante la opinión pública de los estadounidenses.

A pocos les interesa la idea de un muro generador de energía para autofinanciar su construcción y que los mexicanos no tengan que pagar. En México ya decidimos que no vamos a erogar un solo centavo para esa obra, que además de costosa no funcionará.

Ya se sabe que el hambre y la pobreza que golpean a millones de centroamericanos y mexicanos es el principal motor que los empuja a probar fortuna en EU. Y como si esto no fuera suficiente también hay que agregar la violencia que obliga a las personas a abandonar sus lugares de origen.

SILVANO, EN RUTA EQUIVOCADA

Al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de extracción perredista, se le nubla el camino rumbo a su aspiración de ser candidato presidencial.

Su principal anhelo político se ve obstaculizado por la intransigencia para meter en cintura a los normalistas que representan su verdadero dolor de cabeza.

Ante las manifestaciones e inconformidades de los estudiantes, el mandatario responde con el uso de la fuerza pública para agredir, intimidar y reprimir.

El miércoles en Tiripetío, Michoacán, los policías estatales usaron sus armas contra los normalistas: el estudiante, Gael Osorio, fue alcanzado por una bala en la cabeza.

Otros muchachos también resultaron lesionados. Todos ellos de la Normal Rural Vasco de Quiroga. Los hechos se registraron frente a la escuela, cuando elementos de la policía antimotines intentaron disolver una manifestación.

El conflicto entre estudiantes y el gobierno del perredista se agudiza cada día. Los jóvenes no dejan de secuestrar autobuses para sus traslados y los policías solo entienden que la represión es lo que funciona. En fin, los normalistas denunciaron que fueron víctimas de los uniformados que dispararon sus armas de fuego.

Silvano busca la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el 2018; pero manera su manera de gobernar lo acercan mucho a la figura de sátrapa o aprendiz de dictador, que en nada le ayudarán a realizar sus ambiciones políticas.

CAYÓ LA “CHAPODIPUTADA”

Quizá se acuerdan de Lucero Guadalupe Sánchez la “Chapodiputada”. Sí, de aquella legisladora sinaloense que visitó a Joaquín “El Chapo Guzmán” cuando se encontraba recluido en El Altliplano de Almoloya.

La ex legisladora panista burló a las autoridades al entrevistarse con el capo con una credencial falsa.

Bueno, pues las autoridades de Estados Unidos detuvieron a la “Chapodiputada” por el delito de conspiración en San Diego, California, y la trasladaron al Centro Correccional Metropolitano, con sede en la ciudad mencionada.

Según se informó, la ex diputada intentaba pedir asilo político, pero los agentes de Migración se dieron cuenta que era requerida por la justicia, por lo que de inmediato fue detenida.

Feliz fin de semana.

