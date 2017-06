Ley fallida

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad no elude.

Las cifras de la delincuencia y el crimen en México son brutales.

Sólo en mayo anterior se registraron 2 mil 186 homicidios para convertirse en el mes más violento en la historia reciente del país.

El registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación –que documenta y clasifica todos los delitos cometidos en el país desde 1997–, indica que el número de homicidios dolosos ejecutados en mayo de este 2017 superó al documentado en mayo de 2011, mes que se había mantenido durante 6 años como el más violento en México, con 2 mil 38 casos.

El problema es que en lo que va del año, los homicidios dolosos suman ya 9 mil 916, lo que representa 29.48% más que en el mismo lapso de 2016, en que hubo 7 mil 658 homicidios dolosos.

Entre los 17 estados con mayor incremento de homicidios está Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

El contrasentido es que este explosivo aumento de homicidios ocurre justo cuando se da el mayor despliegue de fuerzas federales -Ejército, Marina y Policía Federal–, en los 50 municipios con mayor número de crímenes.

Ni qué decir que los secuestros, extorsiones y robo de vehículos también subieron.

Sólo el secuestro subió de 92 casos en abril a 100 en mayo; y la extorsión de 416 a 522 mientras el robo de vehículo con violencia se incrementó de 4 mil 386 a 5 mil 208 casos

¿Y por qué?

El Comisionado Nacional de Seguridad Sales Heredia explica y denuncia:

“… yo creo que tiene que ver, entre otras cosas y razones, en que (los jueces) se está liberando a los homicidas, (y) los homicidas matan…

“¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad?, que detienes a personas con armas de fuego de alto poder, a personas con AK-47, con Brown calibre 50, con Barrets, con lanzagranadas, con las granadas, y el artículo 19 Constitucional que… a partir del 18 de junio de 2016, no permite que se dé prisión preventiva oficiosa, los más se van a la calle”.

Liberados, estos delincuentes consiguen más armas y siguen matando, señala.

“… 7 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego, si les quitas las armas y los liberas pues esta gente va a conseguir más armas y va a robar, y va a seguir matando.

Todo eso ocurre por la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio que cambió todo el procedimiento.

De acuerdo a Sales, no hay que desmantelar todo el sistema, sólo ajustarlo.

Y advierte que en la nueva Ley Federal del Código Nacional existe un articulado que es el que están usando los delincuentes para evitar la prisión preventiva oficiosa.

Detectado el método y sus consecuencias, explica, el secretario y la Conferencia Unida de secretarios y Procuradores, el 7 de junio solicitaron al Congreso (diputados y senadores) una modificación para cerrar la puerta a la impunidad y el aumento del crimen.

Hay, dice, consenso entre gobernadores, secretarios de Seguridad Pública, procuradores, para pedir se modifique el Artículo 19 Constitucional y los relacionados al Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Podría quedar en una reforma al Código Nacional de Procedimientos y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, “con eso podríamos caminar”, afirma.

Sería importante, indica Sales Heredia, que, en el período extraordinario previsto por senadores y diputados a realizarse en julio, pudiera salir esta reforma.

“¡Urge lo hagan!… como urge lo de Seguridad Interior y Mando Único”, indica.

“… ayudaría mucho vernos en el espejo de otros países, lo que le pasó a Guatemala, lo que le pasó con su Código de Procedimientos a Colombia, que se reformaron en un 80% y aun así, México tiene un índice de homicidios de 19 por cada 100 mil… en Colombia, con todo lo que ha destinado, tiene cerca de 30 por cada 100 mil; no se diga El Salvador, Honduras, Guatemala…”

“Se trata de avanzar para disminuir las cifras y en mucho nos ayudaría, muchísimo, que se reformaran estos artículos”, concluye.

¿No sería bueno que los coordinadores de diputados y senadores hicieran caso al presidente del Senado y la Comisión Permanente, al verde Pablo Escudero y al coordinador de los senadores del PRI, a Emilio Gamboa y dejaran ya atrás los pleitos postelectorales y le entraran de lleno a programar el período extraordinario que por otra parte fue convenido entre todos antes de las elecciones del 4 de este junio?

¿Por qué le siguen dando vueltas? ¿Esperan que julio supere a mayo?

¿Psicosis o manipuleo?

¡Ahora resulta que el gobierno de Enrique Peña Nieto espía a todos en México! Actores, líderes opositores, conductores de todos los niveles y medios y hasta políticos del régimen corren a los medios a denunciar espionaje telefónico.

El paquete incluye lo mismo a ese ajonjolí de todos los escándalos que es Carmen Aristegui, que Ricardo Anaya y sus cuates, o la ex gobernadora de Yucatán y ex secretaria general del PRI, la diputada con licencia Ivonne Ortega, autoproclamada precandidata presidencial del PRI y decenas y decenas más de personajes públicos y privados.

Apenas The New York Times lo denunció y todos brincaron como chapulines para denunciar que a ellos los espía el Gobierno.

¿Por qué no salieron a decirlo cuando se filtraron los videos de la diputada Eva Cadena? ¿o cuando se filtraron las conversaciones de Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos haciendo negocios oscuros?

Lo del espionaje no sólo del gobierno sino de otros muchos a otros muchos existe en este país desde que tengo memoria. Pero ahora que viene y nos lo dice The New York Times todo mundo pega el grito.

Mmmm…

¿No que no?

Don Arturo Zamora, secretario general de la CNOP, quien andaba con la espada desenvainada, apenas recibió “la instrucción del mando nacional”, la guardó y buscó a esos que dijo querían destruir al PRI para sentarse con ellos a dialogar y arreglar las querellas en forma interna.

En ese encuentro los liosos dejaron en claro a Zamora, y al CEN del PRI y más allá “que no son un grupo disidente del PRI”.

Sentados con Zamora a la mesa del diálogo y el acuerdo, el senador por Sonora Ernesto Gándara Camoú –quien es nada más y nada menos que el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI–, con José Ramón Martel, José Encarnación Alfaro y el ex secretario técnico de la Reforma del Estado, el ex diputado Alberto Aguilar Iñárritu convinieron en convocar a sus compañeros de reclamo a participar en la XXII Asamblea Nacional.

Ese, dijeron debe ser el foro para que todas las voces se escuchen.

El senador con licencia Arturo Zamora destacó que las coincidencias de la actual dirigencia nacional priísta con los integrantes de Alianza Generacional, a la que pertenecen los 89 militantes tricolores que se reunieron el fin de semana pasado para reclamar ser escuchados por el CEN de su partido, son importantes.

Sobre todo la del combate a la corrupción, que impulsa el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza, se indicó.

Otras son: la necesidad de establecer controles éticos a los futuros candidatos a cargos de elección popular y exigir la declaración tres de tres a todos los aspirantes, que serán el año que entra más de 18 mil; hay que ser autocríticos, propositivos y, sobre todo, incluyentes, dijeron.

El encuentro fue calificado como “muy oportuno” por ambas partes.

Tan-tan…

