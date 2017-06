Gloria Trevi y Alejandra Guzmán triunfan con “Versus World Tour”

Recibieron un reconocimiento de parte de la Arena Ciudad de México por llenos totales

Arturo Arellano

Fueron tres extraordinarias fechas del “Versus Worl Tour” de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi con sold out absoluto en la Arena Ciudad de México, por lo que Alejandro Arce, director general de Zignia Live y Dante Guillén Cáceres, jefe de prensa de Zignia Live otorgaron un reconocimiento bien merecido a las cantantes, que ahora se van de gira al interior de la República Mexicana, después a Estados Unidos, para finalmente regresar el 18 de noviembre por una cuarta fecha en la Arena Ciudad de México.

“Para mí es un honor presentar este reconocimiento, en poco más de dos años con la Arena Ciudad de México abirta, nadie ha hecho lo que ustedes con la gira, son las primeras en llenar tres días consecutivos”, manifestó Alejandro Arce, director general de Zignia Live.

En conferencia de prensa, las cantantes recibieron sus respectivos reconocimientos y ofrecieron algunas declaraciones: “es un show hecho desde el corazón, estoy muy agradecida con la gente que nos ha permitido estar y vivir este sueño. Esto sucede cuando se hacen las cosas bien y en unión, queremos llevar un mensaje positivo al público en estos momentos difíciles y es justamente que debemos estar unidos”, manifestó Gloria Trevi.

Lo mismo recordó que “la idea de este show nació después de los lamentables acontecimientos en Orlando, cuando murieron más de 50 personas en un atentado de odio, debemos poner un freno a los homicidios y discriminación. Fue entonces que soñé con unirnos y decir sí al amor”.

Alejandra Guzmán comentó que “también tuvo que ver con la interpretación de ‘Rivales” un tema que hicimos juntas. Ahora es un gusto poder estar juntas, estamos en la décima fecha de este tour y la energía que se proyecta en cada concierto es única”. En relación a que su padre fue a verla al primero de los conciertos en Arena Ciudad de México comentó “fue un gusto tenerlo, fue muy emotivo porque le canté ‘La plaga’, ahora que está celebrando 60 años de carrera, me emociona mucho”. Refiere que es una manera mutua que tienen de darse ánimos y apoyarse “Alguna vez él lo hizo conmigo, cuando yo estaba muy mal y pensaba que era el final, le dije ‘estoy acabada’, él me puso al teléfono el aplauso del público y eso me levantó, hace siete meses me operaron y todo bien”.

Gloria Trevi de nueva cuenta agradeció “este sueño hecho realidad, esperamos que sirva, no sólo para divertirnos, recordar y cantar, sino para verdaderamente unirnos. En un principio se creía que el público de Alejandra y el mío se iban a estar hasta peleando, pero no fue así. Su público cantó mis canciones y el mío las suyas, fue maravilloso”.

Reinan en la Arena Ciudad de México

Magníficas presentaciones las que ofrecieron Alejandra Guzmán y Gloria Trevi en la Arena Ciudad de México como parte de “Versus World Tour”, en el que dan rienda suelta a lo mejor de sus repertorios, para luego darse la oportunidad de complementarse en el escenario, cantando a dueto o compartiendo temas una de la otra. Las cantantes dijeron que este concepto es para unir no sólo a sus públicos sino a la gente que se permita lograr un cambio positivo, a través de la música, terminando con estereotipos, etiquetas y dando paso a la fraternidad.

El primero de sus conciertos en la Arena Ciudad de México arrancó un poco después de la hora, pactada a las 21:00 horas, cuando luego de un breve video proyectado en las pantallas gigantes, aparecieron sobre el escenario dos de las mujeres más imponentes del espectáculo y la música rock pop mexicana. ROCK con letras mayúsculas, porque verdaderamente este par de mujeres “rockean” mucho más sobre el escenario que muchos que se dicen rockeros. Desde el minuto uno, este concierto fue todo un agasajo que arrancó con “Más buena”, una canción bastante prendida que interpretaron juntas y que sirvió para poner de pie a los más de 10 mil asistentes a este primer show. Juntas hicieron un mashup con los temas “Hey güera” y “La papa sin catsup”, con los que se pudo notar el impresionante trabajo de los músicos y arreglistas para este espectáculo, que es posible no sólo por el talento de las extraordinarias cantantes, sino por el cuerpo de técnicos y producción que les respalda y que ofrecieron a todos los asistentes un sonido e iluminación impecables.

En este punto, Alejandra Guzmán se quedó sola en el escenario para hacer lo suyo con “Mírala mírala” y “Mala yerba”, luego de lo que comentó: “Bienvenidos los fans y los que no son mis fans, esta noche nos vamos a despedazar y qué bueno que sean testigos de este Versus, gócenlo” dijo y siguió con “Loca”, “Quítatelo”, “Día de suerte” y “Un grito en la noche”. Todos interpretados de manera impresionante, pues la voz de Alejandra es imponente e impecable. Además, contrario a todos los pronósticos, la Guzmán también pudo bailar y rockear de manera extraordinaria, apenas a siete meses de su última operación.

Era entonces el turno de Gloria, cuyo nombre fue coreado por todos los asistentes hasta verla en el escenario para cantar de entrada “Gloria”, después comentó. “Esta noche es de poder, donde podemos romper todos los estereotipos, ser uno mismo. Aquí estamos iniciando la gira, que comenzamos en los Estados Unidos porque nuestros hermanos nos necesitan.

Este concepto es para saber que podemos, con lo que sea y porque vamos a romper todos los muros”, ante el alarido de la gente continuó con “Qué voy a hacer sin él”, un medley con temas como “Me río de ti”, “Psicofonía”, “Pruébamelo” y “En medio de la tempestad”, dejando claro que su repertorio es tan amplio que debía recurrir a los medleys para no faltar a ningún tema que sus fans querían escuchar. La regia cerró este bloque con “El favor de la soledad” y “Cinco minutos”.

Alejandra Guzmán a su regreso, ataviada en un atrevido conjunto de falda de crinolina roja y una blusa negra interpretó “Reina de corazones”, en la que demostró gran energía en el escenario, presumió de sus atributos y conquistó a todos con su bella sonrisa y voz privilegiada, con verdadero sabor a rock, le duela a quien le duela. Así siguió con “Hacer el amor con otro”, “Volverte a amar”, “Luz de luna”, “Verano peligroso” y “La plaga”, este último un tema con el que agradeció a su padre, el señor Enrique Guzmán, que se encontraba en la primera fila, al pie del escenario “Gracias papá por la herencia, el talento y te felicito por tus 60 años de carrera artística, les pido un aplauso para él. Te amo papá”, dijo y se dirigió a darle un beso.

En su segundo bloque, Gloria Trevi regresó al escenario con el emblemático tema de The Doors “Gloria”, que fue el preámbulo para canciones como “Pelo suelto”, “Tu ángel de la guarda” y lo que ella llamó: “un viaje a los noventas”, con canciones como “Agárrate”, “Zapatos viejos”, “A la madre”, “Chica embarazada” y “El último beso”.

Digno de destacarse la impresionante producción y visuales que las cantantes prepararon para este espectáculo. Los siguientes temas fueron “Con los ojos cerrados” y “Doctor psiquiatra”.

Para la recta final del show, Gloria y Alejandra se volvieron a enfrentar en el escenario, poniendo sus mejores cartas a la mesa, primero con “Mi peor error”, Alejandra y “Vestida de azúcar” Gloria. Posteriormente “Cuidado con el corazón” y “No querías lastimarme”, pero el más reñido enfrentamiento fue con “Llama por favor” y “El recuento de los daños”, temas donde las cantantes dejaron todo en el escenario y llevaron a la gente de un estado de fiesta a la melancolía. Pero finalmente todo sería gozo con “Satisfaction” cover de Rolling Stones.

Y finalmente la interpretación de “Todos me miran”, tema de Gloria, pero esta vez en voz de Alejandra y después “Eternamente bella” de Alejandra en voz de Gloria y el gran cierre con “Cuando un hombre te enamora”, que hicieron a dueto. Logrando una noche mágica, rockera, inolvidable y cuyos objetivos sin duda se lograron.

Alejandra Guzmán y Gloria Trevi regresarán a la Arena Ciudad de México el 18 de noviembre.