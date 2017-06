Aristegui y Loret, ¿enemigos del Estado?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El hambre espía en la casa de los pobres, pero si la habitan personas trabajadoras, no se atreve a entrar.

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Ni por un momento dudo que el gobierno mexicano espíe a periodistas y activistas. No dudo por un instante que hayan comprado en 65 mil dólares, cada una de las licencias del software Pegasus, a fin de tener el control total de las comunicaciones de personas que pudieran ser de “riesgo” para los organismos gubernamentales.

Sin embargo, en la información difundida por “The New York Times”, acerca que ese software era utilizado para vigilar a varios periodistas y líderes de organizaciones civiles, como los representantes de los 43 estudiantes normalistas que los desaparecieron y asesinaron en el 2014, me reservo mis dudas.

En el diario vivir periodístico, materialmente toda la información la “aniquilamos” en la computadora, la escribimos para nuestros medios y blogs, o las decimos en programas de radio y televisión. Realmente, quien quiera saber cómo pensamos la mayoría de quienes no dedicamos a este oficio, simplemente tienen que acudir a nuestros medios. No es necesario un sofisticado software para saber la vida privada. Sin embargo, no dudo que algunos de los burócratas mexicanos compren con nuestros impuestos ese tipo de sistemas de espionaje.

Vigilar al director del INCO, Juan Pardiñas, no representa ningún peligro para el Estado mexicano, como tampoco lo son Carlos Loret, Carmen Aristegui, ni su hijo, ni Salvador Camarena. Aunque, algunas veces no estoy de acuerdo con lo que publican, no impide que me indigne por que los espíen. Estoy convencido que ninguno de ellos busca un mal para los mexicanos. Sus puntos de vista o reportajes causan escozor gubernamental. Pues ni modo.

Comprar el software de espionaje es una estupidez (no es adjetivo, es una descripción), que algunos funcionarios medianos lo harían para quedar bien con sus “jefes” En cuanto a Organizaciones No Gubernamentales, ¿qué información podrían tener que afecte la seguridad del Estado? Pues ninguna.

Es más, de qué les sirve esta información adelantada, si al final de cuentas su capacidad de reacción es de incompetentes. Más dinero tirado a la basura. Sí, la compra de Pegasus.

PODEROSOS CABALLEROS: La ambición de la familia Junco de la Vega no tiene freno. En enero presionó al cabildo de San Pedro, en Nuevo León para que les vendieron a precio de risa, casi mil metros cuadrados cerca de su propiedad, en la exclusiva colonia Del Valle. Ahora presiona a vecinos para que les venda terrenos a un tercio de su valor. Doble moral de quienes “combaten la corrupción” desde las páginas del Grupo Reforma. *** La aseguradora SIS Nova, bajo el liderazgo de Paulino Decanini, va arrasando el mercado en poco tiempo. Ya cuenta con 60,000 clientes, espera captar a unos 800 mil asegurados en los próximos años y entrar en un segmento de la población cuyos ingresos familiares oscilan entre 20 y 80 mil pesos. SIS Nova es parte de un grupo empresarial mexicano que ofrecerá servicios integrales de salud: aseguradora, hospitales, consulta médica, tratamientos para diversas enfermedades y farmacias. Para ofrecer la gama de servicios, la red de soporte comprende 346 hospitales, 4,142 médicos, 625 laboratorios y 2,629 farmacias. *** En las últimas semanas se han incrementado las quejas en los procesos de licitación convocados por la Sedesol, que encabeza Luis Miranda. Faltó transparencia de puntaje para la asignación de un contrato por 800 millones de pesos en donde se benefició a Axtel y a Desarrollos Mecatrónicos Catam, con otro de 488 millones. *** El senador Juan Carlos Romero Hicks va en serio por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en 2018. El pasado fin de semana realizó una encerrona con sus representantes en 20 estados de la república entre los que destacan Ramón Muñoz, Eduardo Sojo, Pedro Cerisola, Carlos Medina, Javier Usabiaga, Juan Hernández, José Espina, Juan Carlos Murillo y Eugenio Elorduy. *** Alejandra Barrales se mantiene firme como líder del PRD en formar un Frente Amplio Democrático contra el PRI. El país atraviesa una situación crítica, los índices de desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades para estudiar y la pobreza que lastima a millones de familias, exigen de los actores y partidos políticos, acciones concretas y acuerdos políticos que más allá de las elecciones, busquen sumar esfuerzos en la transformación de fondo que requiere México. *** La salida del Procurador del DF, Rodolfo Ríos no tiene nada que ver con el tema de seguridad, cuya encargada de él es la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, pinta para irse a la Suprema Corte de Justica. Ríos sigue en el círculo rojo de Miguel Mancera y está más enfocado a consolidar el llamado Cuarto Polo, rumbo a la candidatura Presidencial amarilla. Por cierto, se menciona a Héctor Serrano como candidato al gobierno de la CDMX. Sería un grave error cuando la brecha la abre Alejandra Barrales.

AL FINAL DE CUENTAS: S&P mantuvo la calificación “D”, una de las más bajas, a Empresas ICA, de Bernardo Quintana, así como su calificación de recuperación de “5” que representa serias dificultades para recuperarse, en caso de incumplimiento de pago. Inmediatamente después retiró las calificaciones a petición de la empresa, mientras ICA seguía negociando con sus tenedores de deuda un acuerdo definitivo para la reestructuración de su deuda. Complicada su existencia.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano