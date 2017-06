Los derechos de todos

José Antonio López Sosa

En teoría todo ciudadano debiera tener los mismos derechos, así lo indica con claridad nuestra Constitución Política en su artículo primero:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Si todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos en nuestra carta magna, ¿por qué seguimos hablando de minorías o de cuestiones de género?

Ayer se llevó al cabo en la Ciudad de México la marcha del orgullo LGTBIT, donde integrantes de esta comunidad manifiestan su rechazo a la intolerancia de la cuál son objeto en diversas zonas de la República, asimismo para festejar por las entidades que les reconocen sus derechos como a cualquiera otro ciudadano.

Si fuésemos una sociedad coherente, no debieran existir esas protestas porque la totalidad de la federación reconocería los derechos de todos, independientemente de la orientación sexual o la apariencia física.

En la Ciudad de México las leyes reconocen los derechos de todos (como debiera ser de acuerdo a la Constitución) y desde hace años se permite el matrimonio entre hombre y mujer, hombre y hombre o, mujer y mujer, cualquier tipo de pareja tiene el derecho de adoptar a un menor.

Lamentablemente aún hay mentes obtusas que se oponen a ellos, el famoso e intolerante hashtag #NoTeMetasConMisHijos y todos quienes convergen son prueba de ello.

Es tan sencillo como lo describen en los memes de las plataformas sociales: si no le gusta el aborto, no aborte; si no le gusta la homosexualidad, no sea homosexual; si no le gustan los matrimonios entre personas del mismo sexo, no se case con alguien de su mismo sexo. Pero, ¿por qué la necedad del todos deben pensar y creer lo que yo?

Tengo una esposa y un hijo de casi dos años, no vemos complicación alguna que en su escuela, tenga compañeros o compañeros cuyas familias sean integradas por personas del mismo o diferente sexo, no vemos complicación en que tenga compañeros con la orientación sexual que sea —incluyéndolo a él mismo—.

Todos somos iguales ante la ley, ¿es muy difícil de entender para esos grupos ultraconservadores?

