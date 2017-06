“Maravillosa liberación (Los hermanos Maddox 2)”, de Jamie McGuire

Liis Lindy es agente del FBI y parece decidida a concentrarse solamente en su trabajo. Sueña con resolver casos imposibles y con hacer carrera. Por su parte, el agente especial Thomas Maddox es un hombre arrogante y duro, un especialista a cargo de los expedientes más difíciles. Sin embargo, tiene un desafío muy complicado: su hermano Travis, quien está a punto de ir a la cárcel por su implicación en un terrible accidente. El plan de Thomas consiste en reclutar a Travis para el FBI y así aliviar su condena.

Travis y Abby festejan su aniversario, y Thomas le pide a Liss que lo acompañe como si fuera su pareja. Así será más sencillo para él comunicarle la propuesta a su hermano. Pero al terminar la ceremonia, Liss se da cuenta de que lo que siente por Thomas es mucho más real de lo que imaginó.

En la segunda entrega de la serie Hermanos Maddox experimentarás los misterios que rodean el mundo de Thomas Maddox y sabrás qué tan bueno puede llegar a ser un romance cuando, en vez de ser la primera, eres la última.

“Un pequeño favor”, de Darcey Bell

El thriller del que todo mundo habla, traducido a más de 20 idiomas.

Todo comenzó con un pequeño favor, una amabilidad ordinaria que las mamás hacen unas por otras…

Cuando su mejor amiga, Emily, le pide a Stephanie que recoja a su hijo Nicky después de la escuela, acepta sin siquiera dudarlo. Nicky y su hijo, Miles, son compañeros de clase y mejores amigos, y los niños de cinco años aman estar juntos, al igual que ella y Emily. Stephanie estaba sola hasta que conoció a Emily, una ejecutiva de relaciones públicas sofisticada cuyo trabajo en Manhattan exige mucho de su tiempo.

Pero Emily no aparece. No contesta llamadas ni mensajes. Stephanie sabe que algo está terriblemente mal: Emily nunca dejaría a Nicky, no importa lo que diga la policía. Aterrorizada, pide ayuda a los lectores de su blog. También se acerca al marido de Emily, el guapo y enigmático Sean, con quien encuentra apoyo emocional. Entonces, ella y Sean reciben noticias impactantes… ¿Han encontrado a Emily? ¿Estará muerta? ¿Será el fin de esta pesadilla o el comienzo? Pronto Stephanie se da cuenta de que nada, ni la amistad, ni el amor, ni siquiera un pequeño favor, es tan simple como parece.