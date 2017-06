“Folklorik” brillará en el Teatro de la Ciudad

Contará con cantantes invitados, como Susana Harp, Daniel Gutiérrez, Magos Herrera, Javier Blake, Denisse Gutiérrez, Francisco Familiar y Jennifer Beaujean

Arturo Arellano

“Folklorik” es un concepto que nació como un espectáculo interesado por hacer de la música mexicana algo fresco e interesante para las nuevas generaciones, por ello que se ha llevado cada tema tradicional a nuevos sonidos y elementos, siempre guardando la esencia de lo que es nuestra cultura. En su historia, este concepto dirigido por Felipe Pérez Santiago ha tenido invitados de toda clase para interpretar las canciones, pero ahora que ofrecerán un concierto sin precedentes los días 26 y 27 de julio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” se han hecho de la confirmación de artistas como Susana Harp, Daniel Gutiérrez, Magos Herrera; Javier Blake, Denisse Gutiérrez, Francisco Familiar y Jennifer Beaujean, como se puede ver, cumpliendo con una versatilidad que va de lo tradicional, pasando por el jazz y hasta llegar a las voces más rockeras.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el director del concepto, platicó “Folklorik” lleva varios años, en 2010 nos pidieron un concierto para celebrar el centenario de la Revolución que fuera justamente con temas representativos de aquella época, se presentó en Plaza Coyoacán, contamos con voces como la de Lila Downs y Denisse Gutiérrez. Particularmente me desempeño casi siempre en lo clásico, pero también me fascina el folclor, así que para esta petición realicé una investigación muy importante, logrando algo tradicional pero con elementos que lo hacen sonar nuevo y fresco. Más tarde la Fonoteca Nacional, me invita para hacer un concierto en su aniversario y en esa ocasión contamos con Roco de La Maldita Vecindad, Tania Libertad y Denisse Gutiérrez”.

Sabedor de que lograron una fórmula exitosa, repetirán la dosis ahora en un par de conciertos en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, donde contarán con invitados diferentes. “Denisse Gutiérrez ya es como de casa, así que estará de nuevo con nosotros. Pero a todos es un honor tenerlos, mi socio Juan Arévalo y yo estamos encantados. Susana es una voz bien tradicional, hermosa, Mago es más de jazz, en tanto Paco y Javier son más del rock, con lo que logramos una variedad muy interesante”. En cuanto a los temas dijo “siendo que la música de México es muy variada, nosotros hacemos una selección de temas variada, mostrando parte de la historia del país, estilos, regiones y periodos. Al final se trata de mostrar lo que son nuestras tradiciones musicales, pero en un sonido que atrape también a nuevas generaciones”.

Refiere que además de los instrumentos tradicionales “también metemos arreglos de guitarras, acústicas, eléctricas, llevamos batería, bajo, theremin y hasta secuencias de sonidos electrónicos, llevando a la gente en un viaje de texturas y colores, cuyo hilo conductor es la tradición”. Entre otros temas adelantó que interpretarán “Nereidas”, “Noche de ronda”, “Canción mixteca” y “El triste”, los días 26 y 27 de julio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.