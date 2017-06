El talento de HBO Latin America celebra en grande la expansión de HBO GO

Por primera vez, los consumidores en México, podrán suscribirse a HBO GO como un servicio independiente, a través de las tiendas digitales desde cualquier dispositivo con iOS y Android1 y obtener acceso inmediato al contenido

Después del anuncio de HBO sobre la expansión de su oferta online en México y toda la región, la compañía llevó a cabo un gran evento de celebración en el que reconocido talento de sus series originales, incluidas Sr. Ávila, Chumel con Chumel Torres y El Negocio, al lado de otros famosos actores y actrices mexicanos, se dieron cita para disfrutar de un festejo sin igual.

Después de desfilar sobre la alfombra de HBO GO, los invitados tuvieron acceso a un coctel donde no faltaron las sorpresas. Dentro de un ambiente 100% tematizado, los asistentes estuvieron inmersos en un espacio rodeado de escenarios interactivos de series representativas del canal, incluyendo un bosque nevado con white walkers de Game of Thrones, la recepción del parque de Westworld, el escritorio de Chumel con Chumel Torres, cabinas de tiro al blanco para apuntar a los personajes de Sr. Ávila, una habitación de Océano Azul en El Negocio y un paisaje de El Jardín de Bronce, el próximo gran estreno de HBO Latin America. Asi- mismo, los invitados compartieron con sus fans la experiencia de la que disfrutaron a través de sus redes sociales por medio del hashtag #HBOclicyGO.

Por primera, vez los consumidores en México, podrán suscribirse a HBO GO como un servicio independiente, a través de las tiendas digitales desde cualquier dispositivo con iOS y Android y obtener acceso inmediato al contenido de HBO. Como parte de la oferta para los nuevos suscriptores que contratan el servicio a través de las tiendas digitales (Apple App Store y Google Play Store) HBO ofrece un mes gratis de prueba.

“Estamos felices de anunciar que el contenido exclusivo de HBO ahora está más cerca de nuestros fans que nunca”, comentó Dionne Bermúdez, VP de Distribución Digital e Investigación de Negocios. “Este lanzamiento nos permite responder a los cambiantes hábitos de consumo y la exigencia de los consumidores de un acceso fácil e inmediato al contenido que les atrae, en el momento y lugar que deseen,” agregó Bermúdez.

La suscripción online a HBO GO le permite a los fans tener acceso fácil e inmediato a lo mejor del catálogo de más de 2,500 títulos de contenido exclusivo de HBO. Sólo hace falta un dispositivo móvil y una conexión de banda ancha.