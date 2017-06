Ofrecen clases de natación para los adultos mayores en Tultitlán

El IMCUFIDET y DIF municipal

Tultitlán, Estado de México.- Con la finalidad de brindarles una mejor calidad de vida y mejorar la condición física de los adultos mayores tultitlenses, la actual administración, a cargo de Adán Barrón Elizalde, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tultitlán (IMCUFIDET) llevan a cabo y de forma permanente actividades acuáticas en beneficio de los adultos mayores en el Deportivo Toltitlán.

El grupo “Chicas y Chicos Blue”, integrado por 14 mujeres y 4 hombres que oscilan entre los 60 y 72 años de edad se dan cita diariamente para poder practicar dicha disciplina, ya que argumentan tener mayor rendimiento físico y emocional.

“La natación es uno de los deportes más completos que nos ha cambiado la vida, hace tres años fui diagnosticada con diabetes, y gracias al deporte y la dieta que hago, los médicos me han retirado los medicamentos”, reiteró la instructora.

María Zúñiga, de 64 años, quien es instructora y también ha participado en varias competencias a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, donde ha ganado los primeros lugares, inclusive la medalla de oro a nivel estatal, coincide en resaltar los beneficios de ésta actividad.

Entre los cuales destacan: la tonificación de los músculos sin dañar articulaciones, aumenta la flexibilidad, alivia dolores e inflamaciones y es muy recomendable para las personas que tienen lesiones en espalda, articulaciones, ligamentos o en tendones.

Cabe destacar que el equipo de natación del municipio, logró obtener varias medallas en “aguas abiertas”, como es el caso del cruce de Cancún a Isla Mujeres recorrido que tiene una longitud de 10 km, por lo que la mayoría de ellos está preparado para las competencias de resistencia y algunos para rapidez, gracias al entrenamiento que tienen dentro de la piscina.

Éste inicio hace 15 años y sus integrantes son el testimonio real de las bondades de la natación “La vejez es una etapa que tenemos que disfrutarla, aquí no sólo somos compañeros, sino que hemos creado una linda familia, este deporte no sólo lo hago yo, mi esposo me acompaña, es bonito porque aún somos unidos y estas acciones permite que las realicemos juntos’’. Comentó la señora Margarita quien tiene 85 años de edad y ha obtenido un total de 50 medallas.

Finalmente, las autoridades correspondientes hacen una invitación a todos los tultitlenses mayores de 60 años, que se integren a las actividades que se realizan en beneficio de ellos, haciendo hincapié en su salud física y mental.