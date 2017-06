CJ: Q. Roo, a los primeros lugares en transparentar ejercicio de recursos

Yolanda Montalvo

“La transparencia, combate a la corrupción y la rendición de cuentas da resultados en Quintana Roo. Desde el primer día de la administración, el gobierno del cambio impulsa estas acciones para recuperar la confianza de la gente y generar más y mejores oportunidades para todos”, señaló el gobernador Carlos Joaquín.

Muestra de ello, los resultados obtenidos en materia de transparencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su portal de internet publicó sobre la calificación del índice de calidad en la información por entidad federativa, donde Quintana Roo ocupa ahora el tercer lugar.

El mandatario estatal detalló que “las entidades federativas y municipios deben informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los recursos que les transfiere la Federación. En ellos, se plasma de forma detallada en qué se gastan los recursos, el avance en el ejercicio de las transferencias, así como el impacto que está teniendo el gasto federalizado sobre la población”.

“Para que la información reportada permita realizar un análisis que lleve a mejorar el impacto de los recursos, debe contar con calidad suficiente. Y en el comparativo de la calidad de la información reportada por las entidades federativas y sus municipios, a través de los informes trimestrales que se presentan, Quintana Roo está en tercera posición”, abundó el gobernador de Quintana Roo.

Actualmente, luego de poner orden en las finanzas públicas, de avanzar en transparencia, de poner en marcha programas de austeridad que permiten ahorrar y tener recursos para desarrollar programas y proyectos, hoy Quintana Roo pasó al número 13 en materia de transparencia fiscal y en el lugar tres en calidad de la información, puntualizó el Carlos Joaquín.

Seguridad, prioridad

Mañana, el gobernador presentará un ambicioso plan enfocado a la seguridad, en la que se busca abatir el problema desde la raíz. Sin embargo, aseguró que las estrategias de combate a la delincuencia iniciaron hace meses e implican reforzar los cuerpos policiacos, resectorizar los municipios, coordinación con las policías locales, de atención a la profesionalización de los mismos, que los agentes cumplan con los exámenes de control y confianza, eso además de un mejor trabajo de inteligencia, que permita reaccionar mucho más rápido.

La multa-mordida

Hasta estas tierras cancunenses, donde todo se concesiona, desde el servicio de agua potable, el alcantarillado, la recolección de basura y la renta de patrullas, llegaron otros lobos de los negocios con una propuesta “innovadora”, con la que se evitará que los conductores demoren en el pago de sus multas.

La empresa Exterpia, de la cual no encontramos ninguna información, pero se presentaron ante los regidores de Benito Juárez como, “asesores” en varios países de América Latina en materia de fotomultas, pretenden que el municipio de Benito Juárez les compre o concesione, no está claro el asunto, su tecnología para el cobro instantáneo de la multa por infracción de tránsito, la cual se cobraría en el momento y que el que la cometió, y ahí mismo, se aplique el descuento por pronto pago.

El que no se cansó de lavar las bondades de la propuesta de Exterpia, fue el regidor, Gregorio ”Greg” Sánchez Martínez, quien aseguró que el es un innovador y que esta tecnología sacará a Cancún de la prehistoria.

Lo que no revelaron fue de a cómo les saldrá a los ciudadanos la nueva “tecnología” y si en el caso de existir otras empresas que la vendan, que es lo más seguro, si se realizará una licitación para obtenerla al mejor costo… bueno eso de la licitación es lo menos seguro que se haga. ¿Qué?, ¿No? nada más le recuerdo como fue el proceso por el cual se rentaron las patrullas…éstos no tienen llenadera, como dicen en mi pueblo.

Que nadie lo pela

Por cierto, ”Greg” Sánchez Martínez anda muy sentido, como jarrito de Tlaquepaque, porque no lo convocan para dar su punto de vista sobre la seguridad pública, pues según su experimentada opinión lo que se necesita es militarizar la policía: “necesitamos traer 60, 70, 80 militares, para abarcar todos los mandos de la policía y obviamente hacer un pacto con el secretario de la Defensa Nacional y con el de la Marina y con la Policía Federal, esto no se puede hacer solo, se necesita trabajo en equipo”, dice “Greg” que todo lo aprendió cuando fue alcalde de Cancún, donde adquirió mucha experiencia al respecto ….uffff, seguro que tiene mucha práctica de cuando fue detenido por delincuencia organizada, delitos contra la salud, en su modalidad de fomento, así como operaciones de recursos de procedencia ilícita…claro, de todo ello salió bien librado y con mucha práctica…no cabe duda, de que hay cínicos en este país, los hay y por carretadas.

No visita a Beto, Betito

A quien se vio muy contento durante la entrega del reconocimiento al escritor y periodista Héctor Aguilar Camín que se efectuó en la UQROO, fue al ex gobernador Miguel Borge Martín, tío de Roberto Borge, hoy preso en Panamá, acusado de diversos delitos, entre ellos peculado y en espera de la extradición a México, pues recibió aplausos por ser uno de los precursores de la educación superior con calidad en Quintana Roo.

Dijo que desde que aprendieron a su Betito se volvió el mudo: “Acabo de enmudecer, no he ido a visitar a Roberto, Betito, no hay fecha aún, sin nada que opinar en su caso “…no mameyes en tiempos de melones”.

Y ¿cómo no se le va a ir la voz?, si él defendió a su sobrino, cuando este aún era gobernador, en una conmovedora carta, donde no se cansó de alabar los logros alcanzados por “Roberto, Beto, Betito” -como le escribió de cariño- y fustigó a los entonces “detractores de Quintana Roo”, que hablaban de los excesos del séptimo mandatario quintanarroense, los cuales lo llevaron a estar demandado por la PGR y hoy preso en Panamá. Mudo se quedó por la mordida de lengua que se dio…como le digo de que hay cínicos, los hay, eso no cabe la menor duda.

No a las alianzas

No es Andrés Manuel López Obrador el único que está en contra de las alianzas, pues en Benito Juárez, el ex diputado priísta, José Luis Ross Chalé, promueve entre las filas tricolores un análisis de la conveniencia de ir a la contienda política, junto con otra organización, pues no ve, que nada bueno haya salido de la coalición con Nueva Alianza y el Partido Verde para el PRI en la campaña del año pasado.

Su boca está llena de razón, pues el tricolor al final de cuentas, sólo se quedó con tres presidencias municipales: Isla Mujeres, Tulum y José María Morelos, municipios de la chiquillada, que no se comparan en nada con lo que se quedaron los habilidosos tucanes.

Como Ross Chalé no tiene pecho de ropero para guardar nada despotricó contra los resultados de la administración Verde Ecologista de Cancún, encabezada por Remberto Estrada, quien no da resultados en materia de seguridad, por lo que, según el ex diputado, el verde alcalde debe pasarse por la balanza de los resultados, antes de pensar en ser postulado para la reelección.

Ross Chablé les recordó a los tucanes que la estructura política del Partido Verde es priísta, aunque la playera y la entrega de despensas diga otra cosa, ¡sopas tucanes verdes!

Pero…como dice el dicho…”cría tucanes y te sacarán los ojos tricolores”, eso…se los dije… jijijijij. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com